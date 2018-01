Strigăt de atac "copy-paste" în PSD împotriva lui Tudose. Oamenii lui Dragnea cer CEX de urgență

FOTO EXPLICATIE: Furtună în PSD, la miez de nioapte

Lui Mihai Tudose i se pregătește același "exit" de la guvernare ca și fostului premier PSD, Sorin Grindeanu, mazilit de grupul de putere al lui Dragnea la doar câteva luni după numire. Mai mulți grei din PSD, apropiați ai liderului de partid, au transmis la unison, vineri seara, un mesaj de urgentare a CEX-ului din PSD, chiar săptămâna viitoare, deși era programat pentru sfârșitul lunii, la Iași.

Zilele lui Mihai Tudose în fruntea Guvernului par să fie numărate. Liderii PSD din tabăra Dragnea au pornit un adevărat „tăvălug" pentru eliminarea cât mai rapidă a premierului Tudose. Rând pe rând, aceștia solicită o ședință a Comitetului Executiv Național, pentru tranșarea crizei guvernamentale.

Ca la comandă, au luat poziție, unul după altul, vineri seara Rovana Plumb, Gabriela Firea, Mihai Weber, Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, Ionel Arsene de la PSD Neamț și alți apropiați ai lui Liviu Dragnea.

Mesajul este tras la indigo: situația nu mai acceptă amânare, responsabilitatea față de țară ne obligă, trebuie să ne întrunim de urgență în Comitetul Executiv Național.

Gabriela Firea: Trebuie să acționăm urgent

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a scris, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, "trebuie să ne întâlnim urgent într-o ședință a Comitetului Executiv National pentru a tranșa criza politica. Apoi, să ne reîntoarcem urgent la muncă":

"Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica de cateva zile. Nu pot fi indiferenta, chiar daca sunt preocupata primordial de problemele Capitalei. Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica.

Cei care suntem, inca, responsabili pentru ceea ce se intampla cu Romania trebuie sa actionam urgent in sensul reinstaurarii unui climat politic la standarde europene, de profesionalism, rigoare, civilizatie, valori comune de respect fata de Constitutie si legile tarii. Romanii merita ca toate eforturile noastre sa se indrepte catre rezolvarea problemelor cu care se confrunta in spitale, scoli, nevoia de siguranta a cetatenilor, o infrastructura moderna. Copiii nostri merita sa le garantam o tara sigura, in care pacea, protectia, si echilibrul social sunt prezente normale in viata lor.

De aceea, cred ca trebuie sa ne intalnim urgent intr-o sedinta a Comitetului Executiv National pentru a transa criza politica. Apoi, sa ne reintoarcem urgent la munca. Orice solutie va reiesi din dezbaterea CexN va fi mai utila pentru tara decat instabilitatea actuala. Dumnezeu sa ne dea tuturor dreapta judecata si patriotism", a scris Gabi Firea pe Facebook.

Rovana Plumb: Situația de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua!

Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecată din Guvern la insistențele premierului Tudose face și ea un apel la organizarea cât mai rapidă a unei ședințe a Comitetului Executiv Național al PSD.

„Situația de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua! Fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor. De aceea, consider că PSD trebuie să convoace cât mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne întoarce la o stare de calm și predictibilitate", scrie Rovana Plumb pe Facebook.

Postarea Rovanei Plumb a fost distribuită și de eurodeputata Viorica Dăncilă, președintele Organizației de Femei a PSD.

Liderii din Moldova: Să ne întrunim, în cel mai scurt timp cu putință

Și liderii din Moldova, acolo unde Liviu Dragnea se află în aceste momente, au anunțat că vor ca CEX-ul programat între 28-31 ianuarie, la Iași, să aibă loc cât mai repede, săptămâna viitoare. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, spune că nu-l mai vrea premier pe Mihai Tudose, dar nu exclude posibilitatea ca premierul să nu fie demis.

"Premierul trebuie să răspundă în fața CEX și să răspundă la solicitările noastre. Sunt lucruri ce trebuie puse la punct. Soluția va depinde de cei care se vor prezenta în fața CEX-ului, trebuie să fie foarte tranșantă. Ori ne vedem de treabă și mergem înainte ori actualul executiv va trebui să plece. În condițiile actuale trebuie să se întâmple ceva. Liviu Dragnea reprezintă poziția PSD. Tudose nu a respectat ceea ce s-a stabilit în CEX-ul în care a fost propus pentru funcția de premier.", a spus Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, la un post TV.

Un alt lider PSD pare să fi dat copy-paste la mesajul de luptă al generalului Dragnea. Este vorba de liderul PSD de la Neamț, Ionel Arsene:

"Responsabilitatea față de cetățean este principala atribuție a unei guvernări. În momentul în care declarațiile celor desemnați să se ocupe de gestionarea destinului României afectează imaginea țării, dar și încrederea românilor în instituțiile statului, atunci suntem într-o situație anormală. Lucrurile au luat o turnură nefastă, atât pentru guvern, cât și pentru PSD în fața românilor iar cei care ne aflam la conducerea partidului trebuie să luăm atitudine, să dăm dovadă de responsabilitate. Trebuie să ne amintim de angajamentele pe care ni le-am luat cu toții în fața românilor și să ne întrunim, în cel mai scurt timp cu putință, într-un Comitet Executiv Național pentru a clarifica situația guvernării în interesul românilor, spre binele acestora, dar și al PSD", a scris Ionel Arsene pe Facebook. Deputatul social-democrat de Gorj Mihai Weber a scris tot vineri seara, aproape de miezul nopții, pe Facebook, că "trebuie organizat cât mai rapid un Comitet Executiv Național". "În ultimele zile, anumiți colegi din PSD au exprimat în spațiul public mesaje care ar fi trebuit să fie discutate întâi în interiorul partidului. Atât colegii aflați la guvernare, colegii din parlament, cât și cei din administrația publică trebuie să înțeleagă că PSD este un partid politic. Avem reguli pe care cu toții le-am votat sau am fost de acord cu ele, atunci când am aderat la această organizație.

Lucrurile pot și trebuie discutate în Comitetul Executiv Național, unde sunt sigur că toate nemulțumirile sau problemele își vor găsi rezolvare dacă există o comunicare corectă și colegială în interiorul partidului. De aceea, părerea mea este că trebuie organizat cât mai rapid un Comitet Executiv Național", e mesajul lui Weber.

În meciul fără mănuşi între liderii PSD intervine şi deputatul Cătălin Rădulescu. El cere o întrunire de urgenţă a Comitetului executiv PSD pentru a se discuta schimbarea premierului Tudose.

Deputatul PSD a scris pe pagina sa de Facebook că susţinerea şefului Poliţiei Române de către premier îl determină să solicite forului executiv al partidului retragerea sprijinului pentru echipa "Tudose-Ciolacu". Cătălin Rădulescu mai spune că atitudinea unor colegi afecteze sistematic imaginea partidului.

„Bravo, Carmen Dan, şah mat! Ca membru vechi, al partidului meu, PSD, solicit întrunirea de urgenţă a CEX -ului, pentru a hotărî, dacă, după ieşirea necontrolată şi nestatutară a premierului Tudose, mai susţinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare, şi dacă dupa ieşirile repetate în mass-media, contrare poziţiilor partidului, şi insubordonarea faţă de deciziile partidului, mai pot fi menţinuţi în funcţie, aceşti doi colegi, care nu au înţeles nici în ultimul ceas, că nu au ajuns prin niciun concurs în aceste funcţii, ci au fost puşi acolo de către partid şi ca să realizeze programul partidului", afirmă deputatul Rădulescu, în mesajul postat joi seara pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că echipa Tudose-Ciolacu a afectat imaginea PSD în rândul electoratului social-democrat.