Furtuna din Prahova, puterea a 2 bombe atomice! Scutul antigrindină NU face față fenomenelor extreme / Foto: Arhivă

Furtuna din Prahova a avut puterea a doua bombe atomice, spune directorul AASNA.

Directorul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, Gheorghe Caunei, a explicat, pentru Ziare.com, cum s-a intervenit in timpul furtunii de pe 30 aprilie.



Grindina se formeaza in interiorul unor nori numiti cumulonimbus, care pot capata o inaltime (intindere pe verticala) de peste 10 kilometri.



Inainte de toate, in partea superioara a norului se formeaza un bob de mazariche moale (nucleu de grindina) care, apoi, este transportat de curenti in sus si in jos, in interiorul norului. In timpul calatoriei sale prin nor, bobul este acoperit de staturi de gheata si se uneste cu alte formatiuni similare. Iar dupa ce devine suficient de greu, bobul de grindina isi incepe caderea spre suprafata pamantului.



Ceea ce fac angajatii sistemului national antigrindina este sa traga in norii cumulonimbus - inainte ca in interiorul acestora sa se formeze grindina mare - cu rachete care elibereaza iodura de argint. Aceasta creeaza si mai multe nuclee de grindina. Pana la urma, numarul nucleelor este atat de mare incat apa din nor nu le mai este suficienta sa creasca. In consecinta, nucleele sau "pietrele" raman la dimensiuni reduse si cad pe pamanat fara a mai produce pagube.



"Sistemul nostru antigrindina este organizat in unitati. Fiecare unitate are, la randul ei, puncte de combatere. Iar fiecare punct de combatere are mai multe puncte de lansare (de unde se trag rachetele cu iodura de argint - n.red.). In zona Prahova - la care ne referim acum - sistemul astfel organizat protejeaza circa 200.000 de hectare de culturi. In dupa-amiaza zilei de 30 aprilie, a patruns, mai intai, in aceasta arie de protectie o celula (noroasa -n.red.) pe care noi am neutralizatat-o, fara probleme, potrivit procedurilor noastre. Problema acolo a fost alta. Inainte sa intre in zona de protectie - deci inainte sa putem interveni asupra lor - trei celule care se apropiau dinspre Bucuresti s-au unit si au creat o supercelula. Aceasta avea o dimensiune iesita din comun si puterea a doua bombe atomice", a declarat Gheorghe Caunei.



Directorul Sistemul Antigrindina a spus ca si asupra acelei celule s-a intervenit, dar ca nu a putut fi neutralizata.

Persoanele care au pe telefonul mobil o aplicaţie de starea vremii, de prognoză meteo mai ales, au avut, duminică, surpriza vieţii lor. Una dintre aplicaţii ne anunţă că în următoarele 24 de ore ar putea fi o tornadă în Bucureşti.

Este alertă meteo de vreme severă în toată ţara. Meteorologii anunţă vijelii, ploi torenţiale cu tunete, fulgere şi grindină, până miercuri dimineaţă. În plus, un val de aer polar este aşteptat peste România.