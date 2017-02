Scrisoarea unui profesor universitar către protestari: "Sînt prea în vîrstă ca sa mă mai pot înşela"

Nimic nu se obţine fără rezistenţă. Iar rezistenţa, acum, se numeşte Piaţa Victoriei! Acesta este doar unul dintre mesajele adresate tinerilor protestari din stradă de către Emil Ionescu, decanul Facultăţii de Litere din Bucureşti. După apelul Universității București pentru menținerea statului de drept, o altă reacție publică din mediul academic emoționează prin sinceritatea cuvintelor puse pe hârtie din disperarea de a trăi în buclă momente istorice fatidice.

Emil Ionescu, decanul Facultăţii de Litere de la Universitatea Bucureşti încurajează generaţia Piaţa Victoriei să lupte pentru valorile în care cred.

"Sînt un om în vârstă. Am văzut cum în 1981 dictatura militaro-comunistă a generalului polonez Jaruzelski a strivit sub şenile protestul sindicatului Solidaritatea. Dar Solidaritatea a renăscut miraculos de sub cizma lui Jaruzelski şi în cele din urmă a învins, spre naşterea unei Polonii democratice. Am auzit la Radio Europa Liberă în 1989 cum armata lui Ceauşescu îi călca sub şenile şi îi mitralia pe fraţii noştri de la Timişoara. Timişoara părea doborîtă şi nimic nu mai părea să o poată salva. Dar exemplul Timişoarei şi spiritul ei a învins şi România a devenit liberă.Vă scriu aceste lucruri vouă, celor atît de tineri, ca să înţelegeţi că în două rînduri mi-a fost dat să văd două miracole ale istoriei. Au fost victorii ale celor fără de putere asupra puterii absolute. Pentru o viaţă de om, e deja mult.

Dar tocmai pentru că am avut acest privilegiu, vă scriu acum vouă, celor cărora vi se poate întîmpla să credeţi că totul vi se cuvine pur şi simplu.

Azi, cînd îi văd la televizor pe guvernanţii noştri, am o puternică senzaţie de deja vu. Promisiunile de salarii mărite le-au făcut şi actualii guvernanţi, şi Nicolae Ceauşescu. Sînt prea în vîrstă ca sa mă mai pot înşela. Oamenii de această categorie îţi pun cizma pe gît şi te întreabă dacă nu cumva te strînge. Dacă vă doriţi o ţară în care să puteţi trăi, luaţi aminte: nimic nu se obţine fără rezistenţă. Iar rezistenţa, acum, se numeşte Piaţa Victoriei." a transmis decanul Facultăţii de Litere de la Universitatea Bucureşti.