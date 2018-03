Scriitoarea Ileana Vulpescu îşi trăieşte ultimele zile. Mărturia emoţionantă a unei prietene

Ileana Vulpescu, cea mai cunoscuta scriitoare din România, îşi trăieşte ultimele zile, fiind vizitată de prietenii apropiaţi.

Rămasă singură, Ioana Vulpescu este vizitată de prietenii apropiați. În ultima vreme, starea de sănătate a scriitoarei s-a înrăutățit, iar o amică de-a ei a relatat că această este pe moarte.

"Azi am fost la Ileana. M-am dus să o văd și să vorbim de ale noastre. Greșit. Nu am văzut-o pe Ileana. Am văzut un om trecut "jumătate dincolo". . . S-a bucurat când m-a văzut. M-a recunoscut și am vorbit câteva cuvinte. I-am dus preotul, care a spovedit-o și a împărtășit-o", a dezvăluit Luiza Iosif, prietena Ilenei Vulpescu, conform stirilekanald.ro.