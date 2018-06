SCORPIONS la București. Informații despre accesul publicului + programul concertului - VIDEO

SCORPIONS revine în București!

SCORPIONS la București. Cele mai îndrăgite balade rock, Wind of Change, Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane vor răsuna la București, marți, 12 iunie, începând cu orele 20:00, la Romexpo (Parcarea C), în cadrul unui concert de colecție SCORPIONS. Ultima dată, trupa legendară a fost în România pe 16 iulie 2016.

SCORPIONS la București. Pentru ca spectatorii să aibă parte de cea mai frumoasă experiență, organizatorii îi roagă să citească și să respecte următorul regulament.

SCORPIONS la București. Detalii despre accesul publicului

Porțile se deschid la orele 17:00. Accesul în zona de concert (Parcarea C din cadrul Romexpo- intrare din Bd. Expoziției) se face pe baza biletului achiziționat de pe www.eventim.ro sau din rețeaua Eventim, ori a invitației.

Accesul este permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul de intrare își pierde valabilitatea în momentul părăsirii perimetrului spațiului concertului.

Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt rugați să se supună controlului corporal amănunțit și controlului bagajelor, la cererea agenților de securitate.

În caz de ploaie, vă recomandăm folosirea pelerinelor de ploaie. Accesul cu umbrele este strict interzis în incinta locației.

Nu este permis accesul cu brichete, băuturi îmbuteliate, obiecte contondente, stroboscop, făclii, torțe, artificii, petarde, arme, curele metalice, aparate foto/video profesionale, caști de motor, biciclete, trotinete, hoverboard, bagaje voluminoase (măsura ideală pe bagaj este A4).

În incinta zonei de concert spectatorii vor avea la dispoziție băuturi răcoritoare și alcoolice și apă în zona barurilor și produse alimentare/gustări în zona de Food Trucks.

Pentru eficientizarea accesului la bar, toate produsele vor fi comercializate în baza unor jetoane ce vor putea fi procurate de la punctele special amenajate în locație, distribuite în toate zonele de concert.

În cazul neutilizarii lor pe durata concertului, acestea vor putea fi răscumparate în aceeași seară, de la casieriile din incintă, până în ora 23:30. Este interzis consumul de substanțe periculoase, toxice sau halucinogene în incinta locației concertului.

Copiii sub 5 ani beneficiază de intrare gratuită.

SCORPIONS la București. Programul spectacolului

În deschiderea mega show-ul uneia dintre trupele care fac parte din istoria rock-ului mondial, vor cânta Compact B cu invitatul special Leo Iorga și Salamandra.

Biletele s-au vândut la următoare prețuri:

350 lei (Tribună)

270 lei (Golden Ring)

190 lei (Gazon A)

150 lei (Gazon B).

SCORPIONS la București. O carieră de zeci de ani

Fiecare mișcare de schimbare puternică a fost însoțită de-a lungul timpului de propriul său refren memorabil, care răsună atât de familiar atât în urechile celor care au trăit schimbarea, cât și în ale celor care doar au auzit poveștile și îi intuiesc impactul. Cea mai de succes baladă a Scorpions, Wind of Change, este considerată simbolul căderii Zidului Berlinului și face valuri până în ziua de azi, când poate va inspira și va însoți o nouă schimbare. Despre asta e vorba când vorbim de rock – de muzica ce lasă semne, inspiră generații, nu are vârstă și asupra căreia nu poți și nu are sens să întervii, căci mesajul va fi mereu actual și va transcede generații.

Ne înconjoară aceeași Crazy World unde, spre sfârșitul anilor ’60, niște tineri muzicieni din Germania ce se refăcea după al doilea război mondial au fost marcați de muzica ce se auzea de peste Ocean.

Originară din Hanovra, trupa a luat naștere din inițiativa chitaristului Rudolf Schenker și s-a consacrat în anii ’80 cu piese care au fost pe buzele tuturor, ca “No One Like You”, “Still Loving You” și “Rock You Like A Hurricane”, afirmându-se totodată drept cel mai important grup heavy al Germaniei.

Balada “The Wind Of Change”, simbol al schimbărilor politice puternice din Europa din 1989, a devenit rapid un succes pe plan mondial, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991. Pe scurt, aceștia sunt Scorpions – una dintre cele mai longevive trupe de rock, cu peste 50 de ani de carieră și peste 100 de milioane de albume vândute, a căror muzică sună la fel ca în prima zi și care ilustrează aceleași idealuri care ne țin umani, în viață și mergând înainte.