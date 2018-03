ŞCOLI ÎNCHISE. Lista completă a judeţelor unde încă NU se face ŞCOALĂ şi până când

Scolile raman inchise, joi, din cauza conditiilor meteo nefavorabile atat in Bucuresti, cat si in mai multe judete din tara, in unele cazuri cursurile fiind suspendate toata saptamana.

In judetul Dolj, toate unitatile de invatamant raman inchise joi, 1 martie, judetul aflandu-se sub avertizarile de cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori.



Nici in Arges nu se invata joi, conform deciziilor luate de autoritati. Parintii care nu au cu cine lasa copiii acasa ii pot duce la una dintre unitatile scolare care vor asigura permanenta pe perioada suspendarii cursurilor: 15 scoli si gradinite in Pitesti, trei gradinite cu program prelungit in Mioveni, o gradinita si un liceu in Topoloveni, o scoala si o gradinita la Costesti, o scoala si doua gradinite in Curtea de Arges, o scoala si o gradinita la Campulung, dar si scoala si gradinita din Stefanesti, informeaza ziare.com. Nici vineri nu se va invata in Arges, dar sambata olimpiadele scolare se vor desfasura in program normal la centrele desemnate.



Si autoritatile din Tulcea au anuntat ca joi suspenda cursurile.



In Olt, Inspectoratul Scolar a decis suspendarea cursurilor scolilor si gradinitelor toata saptamana, din cauza frigului si a cantitatii foarte mari de zapada.



Unitatile de invatamant din judetul Constanta vor fi inchise joi, pentru a patra zi consecutiv, dar si vineri, la fel si scolile din Ilfov si Giurgiu. In Giurgiu, vor fi deschise cinci gradinite cu program prelungit din municipiu.



In judetul Teleorman, cursurile raman suspendate toata saptamana.



In judetul Braila, autoritatile au decis suspendarea cursurilor mai intai pana joi seara, apoi pana vineri inclusiv. La fel si in Calarasi. Cursurile scolare de la toate unitatile de invatamant din judetul Ialomita se suspenda toata saptamana.



Codul portocaliu de ger a fost prelungit in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, meteorologii anuntand val de frig in toata tara, pana vineri la ora 20.00.