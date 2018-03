Schimbări majore pentru Tauri şi alte trei zodii până la finele lui 2018

Schimbari majore pentru tauri si alte trei zodii in 2018. Vremurile se schimba, la fel si tu. Singura diferenta este ca unii accepta mai usor schimbarea, iar altii sunt mai indaratnici, dar schimbarea se produce oricum.

Aceste patru semne vor avea parte de schimbari majore in 2018. Se numara si zodia ta printre ele? Fii pregatit!

Taur

Toata lumea stie cat de mult urasti schimbarile, insa de data aceasta trebuie sa faci fata noilor circumstante. Da, toata lumea stie ca esti omul rutinei, al confortului si al stabilitatii. In 2018, insa, inveti ca nu mai este cazul sa fii incapatanat “ca un Taur”, ci sa te lasi purtat de valul schimbarilor. Altfel te vei simti de-a dreptul coplesit de tot ce se va petrece. La finalul transformarii vei fi o persoana puternica si concilianta.

Fecioara

Are loc o schimbare majora in acest an. Fecioarele au tendinta de a controla tot, ceea ce ii streseaza la maximum. Esti obisnuit ca lucrurile sa se faca intr-un anumit mod si, daca nu sunt facute asa, simti nevoia sa “repari”. Dar lucrurile nu trebuie intotdeauna “reparate”. Anul acesta vei invata ca numai acceptand schimbarea te vei dezvolta, o vei lua de la capat si vei depasi toate insecuritatile trecutului.

Capricorn

Din fericite pentru tine, nu te sperie schimbarile. Cu atat mai mult aceasta care iti este realmente benefica. Esti considerat o persoana foarte muncitoare, chiar dependenta de munca si preocupata de cariera. De data aceasta vei fi pregatit sa-ti asumi riscuri si sa iesi din zona de confort. Cand vei face acest lucru, vei avea nenumarate oportunitati de dezvoltare personala. Anul acesta te vei deschide mai mult in fata oamenilor si nu vei mai tine in tine. Vei vedea ca vei fi mult mai fericit.

Pesti

Poate ca ti-ai dat seama pana acum ca intuitia ta este din ce in ce mai buna. Schimbarea va veni tot pe aceasta linie intrucat vei invata sa iti asculti inima. Lasi in urma toate friciile si vei merge inainte fara ezitare. Nu te vei mai lasa influentat de altii si vei face doar ce-ti dicteaza inima.

Sursa: bzi.ro