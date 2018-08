Schimbarea la faţă. Ce se mânâncă în această zi

Schimbarea la faţă. Una dintre cele mai importante sărbători creștine, Schimbarea la Față sau Probojenia, pică în fiecare an în plin Postul Sfintei Mării, dar Biserica dă dezlegare la pește în această zi. Restul alimentelor interzise în post, în afară de pește nu se mănâncă în această zi. Există însă și produse, care este recomandat tuturor să le încerce în cursul zilei de azi.

Schimbarea la Față, mai este cunoscut în popor sub denumirile de Obrejenia, Pobrojenia sau Probojeni, reprezintă pentru anul agricol trecerea de la vară la toamnă și coacerea strugurilor. În popor, se obișnuiește ca 6 august să fie prima zi în care se pot mânca strugurii. Aceștia trebuie duși înainte la biserică pentru a fi sfințiți i abia apoi se poate gusta din ei. Odată cu Schimbarea la Față, se spune că se dă dezlegare la mâncatul merelor, perelor, perjelor şi mai ales a strugurilor, existând credinţa că cei care mâncau struguri înainte de 6 august îşi afuriseau mațele. De asemenea se spune că începând din această zi, fructele capătă dulceață, până acum fiind acre.

Schimbarea la Față. Estistă totuși un fruct interzis a fi consumat, de Probejenie, Murea. În popor se spune că atunci când Dumnezeu a creat strugurii, diavolul a făcut murele, numite de popor "strugurii diavolului". Diavolul a făcut astfel încât acestea sa se coaca mai devreme decât strugurii. Acesta este si motivul pentru care "aduce ghinion" sa mănânci mure de Preobrajenie (Schimbarea la Față). Cei mai buni creștini gustă mai întâi din primul rod al lui Dumnezeu și abia mai apoi pot mânca mure fără frică.

Schimbarea la Față. Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos are ca semnificaţie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflaţi pe muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său. Atunci, când Iisus se ruga chipul Său s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui se făcuseră albe că zăpada. Dar, imediat, au parte de un lucru şi mai neobişnuit: în această lumină, doi bărbaţi stau de vorba cu Iisus despre patima şi moartea Sa în Ierusalim. Este vorba despre marii prooroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie.

6 august, Schimbarea la Faţă. Tradiţii şi obiceiuri: ce să faci azi ca să-ţi meargă bine tot anul

Se spune despre aceasta zi ca este hotar pentru vara si este privita ca inceputul toamnei. Sarbatoarea mai poarta numele de Obrejenie, denumire slava care inseamna "transformare, schimbare".

In popor, se spune ca cine nu respecta aceasta sarbatoare se va usca si va fi galben precum florile care incep de-acum sa paleasca. Cine spala haine va fi napadit de plosnite si paduchi. Daca fetele spala haine in aceasta zi nu le va mai creste parul, asa cum nu va mai creste iarba in lunile urmatoare.



Se mai spune ca daca dimineata nu-ti vezi umbra capului la rasaritul soarelui, nu vei mai apuca sfarsitul anului.



Se zice ca daca te certi in aceasta zi, tot in cearta o vei tine pana la finele anului. De asemenea, se crede ca daca te rogi in aceasta zi sa scapi de un obicei daunator (betie, fumat, preacurvie etc.), sigur vei avea leac.



Gravidele care praznuiesc aceasta zi cum se cuvine vor avea o nastere usoara si vor avea copii sanatosi.