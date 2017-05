Schimb de replici între ministrul Muncii şi bărbatul care cere indemnizaţie de 35 000 de euro/lună

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, îi transmite bărbatului care cere o indemnizaţie de 35.000 de euro că are tupeu pentru că "le pretinde altora" să îi accepte calculele prin care justifică necesitatea unui astfel de venit, scrie Mediafax.

"Hotararea conducerii AIIB reprezinta o recunoastere a capacitatii Romaniei de a participa la promovarea obiectivelor institutiei financiare vizand sustinerea proiectelor de infrastructura si de dezvoltare economica. In acelasi timp, evidentiaza relevanta Romaniei in contextul eforturilor actuale ale statelor din Europa si Asia de intarire a conectivitatii dintre cele doua continente, carora AIIB le acorda o importanta speciala", afirma MAE in comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe saluta astfel decizia de aderare la AIIB, "componenta aparte a demersurilor Romaniei de promovare a relatiilor cu tarile din Asia, care constituie un obiectiv al Programului de guvernare".

"MAE considera ca aceasta decizie va oferi tarii si companiilor romanesti posibilitatea de a accesa mecanismele financiare ale Bancii pentru diversificarea cooperarii cu partenerii asiatici in domenii precum energia, dezvoltarea urbana, transporturile, tehnologia informatiei si agricultura", mai precizeaza comunicatul. Odata cu admiterea Romaniei, prin decizia AIIB au mai primit statutul de membru al Bancii Asiatice pentru Investitii in Infrastructura Bahrain, Bolivia, Chile, Cipru, Grecia si Samoa.

"Mi se pare cam mare tupeul să le pretinzi altora să accepte calculele tale care ar <> o indemnizaţie lunară de creştere a copilului de 35 000 euro! Ca să fie clar, pentru concedii şi indemnizaţii se reţine din salariu doar 0,85 la sută. Alte contribuţii pentru pensii, asigurări medicale, alte taxe datorate statului nu au nicio legătură cu indemnizaţia de creştere a copilului. Repet: pentru concedii şi indemnizaţii se reţine doar 0,85 la sută. (...) Dar nu e vina lui ca astfel de excese se petrec în România sau că legislaţia noastră permite asta. Va fi doar vina noastră, a celor care nu corectăm, după ce am văzut unde poate duce eliminarea plafonului la indemnizaţia de creştere a copilului! 2000 de euro lunar e mai mult decât necesar pentru a creste un copil şi e mai mult ca în Germania", se arată în postarea ministrului Muncii, pe Facebook.

Omul de afaceri din Sibiu, care a solicitat o indemnizaţie de 35.000 de euro, a precizat, pentru Mediafax, că ministrul Muncii nu a înţeles funcţionarea sistemului fiscal în baza căruia i s-a calculat indemnizaţia şi că declaraţia acesteia potrivit căreia ar trebui să contribuie 200 de ani este eronată.

"Suma de 2,54 milioane EURO a fost încasată de mine PRIN BANCA în luna 05.2015 şi a provenit din transferul de activitate al unui business agricol pe care l-am înfiinţat de la 0 începând cu anul 2007. Negocierile pentru această tranzacţie au început în anul 2013. Eliminarea plafonului maxim al indemnizaţiilor de creştere a copilului a fost adoptată in luna 05.2016, adica dupa un an de la realizarea veniturilor şi încasarea sumelor de către mine. Astfel afirmaţiile potrivit cărora am premeditat/”măsluit”/acţionat cu rea intenţie/etc. pentru a-mi mări artificial veniturile în scopul de a beneficia de o indemnizaţie necuvenită sunt total nejustificate, rău intenţionate, chiar diabolice. Aceste dezinformări din presă au probabil scopul de a fi folosite în disputa pro şi contra legii care a eliminat plafonul maxim a indemnizaţiei de creştere a copilului. Ministerul Muncii nu a găsit un alt mod de a eluda obligaţia legală de achitare a indemnizaţiei prevăzute de legea în vigoare decât prin intervenţia şi utilizarea abuzivă a funcţionarilor ANAF.

Referitor la rezultatele Inspecţiei Fiscale pot să vă spun deocamdată că acestea sunt neadevărate. Dacă facem un rezumat al raportului de inspecţie fiscală, după „logica” inspectorilor, dacă investeşti într-o afacere 800.000 euro şi ulterior o vinzi cu 1.500.000 euro eşti pe pierdere şi nu trebuie să plateşti impozit pentru această tranzacţie. Oare numai mie mi se pare ceva mai mult decât uluitor şi imposibil ???", transmite Liciniu Lupu.