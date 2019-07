Schimb acid de replici între Viorica Dăncilă și Paul Stănescu. Buzatu explică scandalul

Şedinţă cu scântei la PSD. Viorica Dăncilă a avut un schimb acid de replici cu fostul vicepremier, Paul Stănescu, președinte executiv al social democraţilor. Dumitru Buzatu a explicat și de ce Stănescu s-a poziționat împotriva premierului.

Potrivit unor surse social democrate, scandalul a pornit în momentul în care Stănescu a acuzat că PSD este condus din afara partidului.

Paul Stănescu: Comanda partidului social democrat nu mai e în partid. E afară.



Viorica Dăncilă: Am fost izolată şase luni în Guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzaţi că am fost apropiată de Liviu Dragnea. Pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată şi aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la televiziuni.M- am dus în teritoriu cu Orlando şi Dragnea cu Codrin au dat ordin primarilor să nu mai vorbească cu noi. Şi totuşi trebuie să ne asumăm preşedinţii. Dragnea a făcut şi lucruri bune.





Paul Stănescu: Să ne răspundeţi la întrebarea cu cine facem majoritate în Parlament ca să rămânem la guvernare.

Important pentru noi e partidul, nu persoanele şi că ne spune doamna Dăncila că îşi dă demisia dacă pierde.





Viorica Dăncilă: Legat de comanda în altă parte. Dacă voi demonstraţi asta, accept orice vrea Comitetul Executiv. De 10 zile aşteptăm numirea miniştrilor. Asta înseamnă că e comanda în altă parte?!Am dovezi despre relaţia mea cu Dragnea.Dar credeţi că e bine să le public?! NU! Pentru că nu am să vorbesc de rău un fost preşedinte.

Viorica Dăncilă: În CEX putem vorbi orice. Dar dacă mai atacă cineva partidul sau un coleg, în public, pleacă.

"Abia acum se deschide discuția despre candidaturi și doritorii pot să își spună părerea. În BPN s-au făcut doua propuneri, domnul Pleșoianu și doamna Dăncilă susținută de majoritatea candidaților.

Domnul Stănescu a susținut un alt candidat în afară de doamna Dăncilă pentru că astfel s-ar maximiza șansele la prezidențiale. Noi trebuie să obținem cele mai bune rezultate din turul I. L-am susținut pe domnul Pleșoianu, el este purtătorul unor valori social – democrate", a declarat Dumitru Buzatu la Antena 3.

Varujan Vosganian a declarat că ALDE mai mult ca sigur îl va desemnat pe Călin Popescu Tăriceanu candidat la prezidențiale. El a precizat că este mirat de faptul că Viorica Dăncilă vorbește despre responsabilitate, în condițiile în care PSD a încălcat procedura desemnării prezidențiabilului.