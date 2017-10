Scheletul unei femei, descoperit din întâmplare în apropiere de Autostrada Arad

Un bărbat din Arad, care se întorcea de la pescuit, a făcut o descoperire macabră.

Pe când se întorcea spre casă, a observat o bătaie între mai mulți câini. S-a oprit, a luat o piatră și a încercat să îi despartă aruncând-o înspre ei.

"După ce am dat cu piatra, un câine s-a întors la ceilalți doi și m-am întors și eu să mai arunc o dată cu piatră ca să nu îl omoare. După ce i-am împrăștiat, am observat o geacă de fâș. M-am apropiat și m-am șocat, căci am văzut o pereche de pantofi și șosete albastre. Atunci am realizat că e un cadavru. Am început să tremur, nu am mai fost bun de nimic, m-am pus jos și am sunat la poliție. Pe schelet era și un pulover de culoarea cafelei, iar craniul era chiar lângă umărul stâng, fără păr, carne sau piele, direct osul", a povestit arădeanul pentru aradon.ro.

Potrivit poliţiei, este vorba despre o femeie de 84 de ani, dispărută în urmă cu mai bine de şase luni, de pe raza municipiului Arad.