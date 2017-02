Scene uluitoare, în Timiş. Au vrut să jefuiască o casă, dar n-au găsit bani. Cu ce au plecat hoţii

Scene uluitoare, în Timiş. Au vrut să jefuiască o femeie, dar n-au găsit bani. Cu ce au plecat hoţii / Foto: citynews.ro

Drumul de la carciuma spre casa s-a dovedit plin de idei pentru patru tineri care si-au inecat amarul in bautura mai multe ceasuri.

Cand se intorceau de la un birt din Grabat, tinerii s-au abatut pe la o casa unde stiau ca sta o femeie singura. I-au spart usa si au intrat in locuinta, trezind-o din somn pe stapana inspaimantata. Au bruscat-o si i-au cerut bani, insa femeia n-avea decat 100 de lei, iar asta i-a infuriat pe cei patru, care, dupa ce au scotocit prin locuinta, au decis sa nu plece chiar cu mana goala. Au golit frigiderul, au insfacat un topor si s-au facut nevazuti, scrie opiniatimisoarei.ro.

Dupa plecarea talharilor, stapana casei a sunat la Politie. Oamenii legii au pornit in cautarea celor patru tineri si, in scurt timp, i-au gasit. Cei patru indivizi, cu varste intre 17 si 25 de ani, din Grabat, au fost retinuti pentru 24 de ore si dusi in arest.