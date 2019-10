Scene șocant la Spitalul Județean Craiova. Agent de pază, bătut de tatăl unui pacient

Un agent de pază de la Spitalul Județean de Urgență Craiova a fost bătut, duminică seara, de către un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Craiova, aparținătorul unui pacient minor.

Potrivit agentului de pază, bărbatul a devenit violent cu medicul și asistenta în momentul în care i s-a explicat că nu poate intra într-un salon unde se afla fiul său și soția. Atunci a intervenit el, moment în care aparținătorul a devenit și mai violent, lovindu-l cu pumnii în față.

„Totul a început când un aparținător de la Spitalul Nr. 1 Craiova a venit cu un copil bolnav. Copilul respectiv cu mămică au ajuns la Pediatrie, iar tatăl copilului a agresat-o verbal pe doctorița respectivă și asistenta de acolo. Eu am ajuns la locul faptei și l-am rugat frumos să se calmeze. Când l-am dus în sala de așteptare, s-a întors brusc și mi-a dat un pumn în față și când a vrut sa mi-l dea pe al doilea am reușit să mă feresc. M-a lovit însă a treia oară și am ajuns la Resuscitare în cadrul UPU. Am nasul spart, ochiul umflat. Am fost la Medicină Legală și voi depune și plângere”, a povestit tânărul care a dorit să rămână anonim.

Poliția a ajuns la spital, fiind deschis dosar penal pe numele agresorului, sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe

