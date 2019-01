Scenariu exploziv în PSD: Iohannis să fie suspendat 7 zile. Care este miza

Scenariu exploziv pentru PSD: Iohannis sa fie suspendat 7 zile. Care este miza

Social-democraţii vor încerca să găsească în Comitetul Executiv răspunsul potrivit la refuzurile în serie ale şefului statului privind numirea unor miniştri. Un deputat spune că a găsit soluţia: suspendare, dar fără organizarea referendumului pentru demiterea preşedintelui.

Propunerea care poate sa para extrema, daca nu ar fi exemplul de la Chisinau, unde presedintele Igor Dodon e suspendat strategic, atunci cand trebuie trecuta cate o lege, vine de la deputatul PSD Catalin Radulescu.



"Presedintele isi bate joc de coalitia aflata la putere intr-un fel care nu s-a intamplat in ultimii 25 de ani in Romania, iar noi nu facem absolut nimic. Noi trebuie sa il suspendam imediat, imediat, pe o perioada de sapte zile, timp in care cel care ii ia locul sa poata sa faca, sa numeasca ministri, sa revoce procurorul general, sa numeasca procurorul sef la DNA, sa promulge legile care trebuie promulgate, pe care dansul le tine si isi bate joc de ele, cum a fost Codul Penal, Codul de Procedura, legile justitiei, dupa care sa il cheme pe domnul Iohannis, presedinte de drept nemeritat in Romania, ales cum a fost ales, sa i se dea inapoi mandatul dupa sapte zile si sa spuna: poftim, domnule presedinte. De acum incolo, de fiecare data cand vei face acelasi lucru, te vom suspenda de fiecare data cate sapte zile, ca sa inveti minte ca dumneata nu te joci cu Constitutia", a declarat deputatul Catalin Radulescu, intr-o interventie la Digi 24.







Dumitru Buzatu, presedinte PSD Vaslui, a exprimat o opinie similiara: "Presedintele Klaus Iohannis spera ca pana la urma Coalitia guvernamentala va proceda la suspendarea sa si eu sper, este parerea mea, ca cei care sunt astazi in Coalitia majoritara, PSD si ALDE, sa continue sa aiba aceeasi atitudine fata de presedinte si sa nu-i dea satisfactia, sa nu-i ofere satisfactia unei suspendari".