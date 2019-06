Scenariu: "I-a jucat" Rusia pe toţi în Republica Moldova?

Istoricul Cosmin Popa, cercetator stiintific al Institutului de Istorie "Nicolae Iorga", specializat in istoria URSS-Rusiei si a Europei Centrale si de Sud-Est, susţine că entuziasm netemperat faţă de alianţa conjucturala Rusia-UE în Republica Moldova nu este neapărat de apreciat. Pe de o parte, pentru ca nici semnatarii pactului anti-Plahotniuc nu stiu exact ce se va întâmpla după îndepărtaea oligarhului, iar pe de altă parte pentru că prezenţa lui Igor Dodonridică semne de întrebare asupra parcursul european.

"Realitatea este că Rusia deţine mai multe pârghii decât orice altă ţară, în ceea ce priveşte Republica Moldova. Rusia are un istoric profund cu Plahotniuc şi reţelele pe care le reprezintă acesta, aşa cum il are şi România, dar nu atât de profund", a declarat Popa, într-un interviu pentru ziare.com .

Istoricul remarcă însă faptul că Moscova deţine şi controlului asupra lui Igor Dodon, "care este lipsit de voinţa politică proprie şi, de asemenea, are argumente pentru a-i influenţa pe cei care pretind că reprezinta cursul pro-european din Republica Moldova, pentru a incheia aceasta alianţa."

"Problema este că ma opresc in a saluta cu entuziasm nemărginit incheierea acestei aliante, in conditiile in care felul in care intelege Igor Dodon sa faca politica internationala nu difera foarte mult de cel al lui Plahotniuc."

