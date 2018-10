Scenariu care dă frisoane PSD. Cine vine în locul lui Dăncilă

Palatul Victoria, iluminat în mov de Purple Day

FOTO: Facebook

Fostul premier Victor Ponta, aruncă bomba! ,,Corina Crețu ar putea fi cel mai bun premier în cele șașe luni în care vom deține președinția rotativă a Consiliului European'' a declarat fostul lider PSD la Realitatea TV.

"DATORITA activitatii directe a Corinei Cretu si echipei sale de la Bruxelles am reusit in perioada 2014-2016 sa aducem in Romania un surplus de peste 5 miliarde de euro fonduri structurale nerambursabile !

DIN CAUZA incompetentei Guvernelor Dragnea pierdem in 2018 deja 800 milioane de euro - si urmeaza cateva miliarde in 2019!

Este dreptul dvs sa decideti de partea cui sunteti in aceasta noua disputa!", a scris Victor Ponta pe Facebook.