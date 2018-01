Scenă ireală la Piatra Neamț. Primarul a inaugurat cu fast o toaletă de școală cu panglică tricoloră

Primarul din Piatra Neamț inaugurează toalete

Autoritățile țin să își evidențieze cum trebuie realizările, nu contează cât sunt de mici. Primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, a inaugurat cu fast o toaletă dintr-o școală, terminată încă de anul trecut. Imaginile surprinse de presa locală îl arată pe edil cum taie o panglică tricoloră. Chiar el a postat pe propria pagină Facebook o poză din toaletă.

Toaletele de fete din Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Piatra-Neamț, terminate încă de anul trecut, au fost inaugurate cu fast de primarul municipiului, Dragoș Chitic, joi, pe 25 ianuarie. Toaletele pentru băieți mai așteaptă.

La eveniment au participat oficiali, profesori, elevi. Primarul poate fi văzut în imagini cum taie o panglică tricoloră pusă pe ușa unei toalete.

Este neclar dacă toaleta a fost folosită până acum sau dacă a fost resigilată, cu panglica, în așteptarea primarului.

Dragoș Chitic nu a ezitat să posteze pe propria pagină Facebook imagini din toaletă.

„Astăzi am participat, la invitația conducerii Școlii Gimnaziale ,,Elena Cuza „, la inaugurarea unei investiții finanțate de primăria pietreană, realizată la sfârsitul anului trecut. Mă bucur când văd implicare din partea conducerii unităților școlare, precum și dorința asociațiilor de părinți în asigurarea confortului elevilor. Împreună vom reuși să avem o infrastructură școlară modernă de care să se bucure elevii, cadrele didactice și părinții. În acest an voi trece pe la fiecare unitate școlară din oraș. Sunt convins ca astfel vom reuși să găsim soluții pentru orice problemă și vom avea cele mai ridicate standarde de calitate pentru infrastructura educațională din orașul nostru.”, a declarat Dragoș Chitic.

Pe pagina de Facebook a edilului, mesajele sunt laudative.

Un comentariu postat la un articol din presa locală ironizează evenimentul. ”Inaugurarea unor toalete prin taierea de panglică ! Rău am ajuns….cand acestea ar fi trebuit reprezinte o normalitate , un mimin de infrastructură! Clasele sunt reabilitate 100%din banii bieților părinți, deoarece școala, prin primărie, nu contribuie cu absolut nimic – nici măcar bănci nu existau in acea clasă ce apare in fotografia ce însoțește articolul din ziar. Rușine școlii si primăriei sa isi faca publicitate pe banii părinților, ce nu au încotro si sunt obligați sa cotizeze pentru a le asigura copiilor condiții civilizate cat sunt la școală – învățământul, fiind, de altfel, gratuit!”, scrie o comentatoare.