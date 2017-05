Scandalul SIPA: Danileț și Andronic, confruntare în direct! Ce și-au spus cei doi

Cristi Danileț și Dan Andronic s-au confruntat în direct la Realitatea TV, după ce jurnalistul a scris, luni, că arhiva SIPA ar fi fost copiată în timp ce era inventariată de comisia desemnată de Monica Macovei, comisie formată din judecătorul Cristi Danileţ şi procurorul DNA Paul Dumitriu. Ca răspuns, magistratul a sesizat Parchetul în acest sens.

"Este cuvântul lui Androic impotriva cuvântului meu. Eu sunt magistrat și respect legea. Pentru mine a vorbi, a nominaliza, a deține informații secrete constituie infracțiune. Nu am intrat, nu am fotocopiat, nu am multiplicat, nu am deținut și nu am vorbit punctual despre informațiile la care am avut acces în baza unei autorizații speciale emise pe baza unui certificat ORNISS", a declarata judecătorul.

Întrebat de Andronic dacă a existat aprobarea CSAT pentru accesul în arhiva SIPA, Cristi Danileț a susținut că "am intrat în baza unei autorizații emise în baza unui certificat ORNISS, având la îndemână și ordinul Ministrului Justiției cu privire la nominalizarea în acea comisie".

"Cum să inventariez documentele fără să le deschid? Dvs. riscați libertatea cuiva. Acea persoană despre care vorbiți probabil va fi cercetată la Parchet. Cineva v-a dezvăluit niște informații clasificate. Raportul pe care dvs. afirmați că l-ați văzut. Vorbiți de xerox, de camere video, de copii în hard-disk. Așa ceva nu a existat acolo. Cum puteți crede că cineva a xeroxat informații clasificate?! Nu a existat un aparat xerox. Era doar un bec chior. Nici măcar telefonul mobil nu am putut să-l iau. Ați fost păcălit, domnule Andronic. Ați însăilat niște informații", a continuat Danileț.

Dan Andronic i-a răspuns magistratului subliniind că dacă a fost păcălit, se va retrage din meseria de jurnalist. Judecătorul i-a atras atenția că va fi obligat să producă probele referitoare la aceste dezvăluiri la Parchet.

Totodată, Cristi Danileț a spus că activitatea de inventariere nu s-a terminat. El a explicat că cocumentele aflate în arhiva SIPA sunt într-un număr mare și că cineva ar trebui să se ocupe luni întregi, oră de oră, pentru a putea ști ce documente sunt în arhivă.

Referitor la destinația lor după inventariere, judecătorul a susținut că unele dintre aceste documente ar fi putut ajunge la Parchetul General, dacă existau fapte de corupție, dar în niciun caz "nu au ce căuta serviciile secrete în posesia lor".

"Este hilar să vedem că în 2017 mai avem magistrați șantajați pe baza informațiilor obținute în 2001-2004 pe baza unui serviciu desființat", a continuat Cristi Danileț.