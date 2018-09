Scandalul manualelor greşite. Directoarea Editurii Pedagogice, chemată la audieri în Parlament

Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor a hotarat, marti, ca, pe 12 septembrie, sa fie invitata la audieri in cadrul Comisiei directorul Editurii Pedagogice, Maria Mihaela Nistor.

Audierea are loc pe tema greselilor din noile manuale scolare, a anuntat deputatul PMP Robert Turcescu.



"A fost votata azi (marti-n.red.) in Comisia de Invatamant a Camerei Deputatilor, la propunerea mea, invitarea la audieri in comisie a directorului Editurii Pedagogice, Maria Mihaela Nistor. Pe tema manualelor, evident. Se va intampla miercurea viitoare (12 septembrie-n.red.) ", a scris Robert Turcescu, pe Facebook.

In urma cu doua saptamani, mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a, precum pozitionarea incorecta pe harta a orasului Turnu Magurele, amplasat acolo unde, de fapt, se afla orasul Drobeta-Turnu Severin.



Erori au fost depistate si in manualele de Istorie pentru elevii de a VI-a, unde s-au strecurat greseli de scriere, inversari de ani, dar si definitii gresite.



De altfel, zilele acestea, au fost semnalate greseli si in manualul de Biologie de clasa a VI-a.