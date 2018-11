Scandalul "Copiii referendumului" loveşte PNL, ce scuze găsesc cei implicati

Scandalul reclamaţiei depuse la adresa agenţiei care a realizat videoclipul "Copiii referendumului" face valuri în PNL. Deputatul Pavel Popescu, unul dintre cei 10 liberali care au semnat documentul, a anunţat marţi că-şi retrage semnătura şi i-a cerut scuze directorului agenţiei. Alţi semnatari îşi menţin acuzaţiile, dar spun că sesizarea nu ar fi trebuit să ajungă la poliţie.

Pavel Popescu îşi cere scuze public pentru ceea ce el numeşte "o greșeala pe care am făcut-o susținând, prin semnătură, un demers de care nu am știut și anunț că îmi retrag semnătura. Mi s-a cerut semnătura pentru o întrebare, nu pentru o plângere. Eu nu am semnat nici o plângere. Vorbesc de - intrebarea adresată Autorității pentru Protecția Copilului privind Clipul ”Copiii referendumului” realizat de Papaya Advertising.

Mi s-a cerut semnătura de către un coleg PNL, iar eu am semnat luând de bun ce mi s-a spus pe holul Parlamentului și anume că este vorba despre o inițiativă privind apărarea drepturilor minorilor în filmări destinate difuzării în spațiul public."

Deputatul Pavel Popescu explică, în mesajul său, că a discutat cu directorul Agenției şi se simte vinovat că "a semnat ca primarul" fără să verifice cu atenție ce anume semnează.

"Îmi asum asta, (...) Pe viitor și tata dacă îmi va cere o semnătură am să verific de două ori înainte de-a semna!" şi-a încheiat Popescu scrisoarea în care îşi face mea culpa.

Varianta lui Popescu nu este susţinută de colegul de partid, deputatul Dumitru Mihăilescul: "Acum fiecare din dreptul lui răspunde ce vrea," a declarat acesta pentru Hotnews. "Noi eram toți la o masă. Eu m-am implicat în referendum și sunt educat in felul ăsta. Toți ne-am asumat-o, fiecare in parte."



Pe de altă parte, liberalul recunoaşte că a fost "o greșeală" faptul că sesizarea către Protecţia Copilului a ajuns la poliție. Un punct de vedere similar a avut şi Flrica Cherecheş.



Raluca Turcan a precizat şi ea că "sesizarea a fost făcută în nume personal de membri ai Grupului Ecumenic de Rugăciune." şi că a fost o eroare că a apărut cu antentul PNL.

Cel mai vehement în reacţie a fost deputatul PNL de Timiş Ben-Oni Ardelean. Acesta a declarat, pentru Pressalert.ro, că "este total neetic faptul că au folosit acei copii în acest clip de campanie, făcând apel la scene naziste, de inchiziţie şi, bineînţeles, având o prestaţie care ţine mai mult de scenele de groază." Singura sa observaíe este că sesizarea nu trebuia trimisă poliţiei.



Clipul "Copiii Referendumului", reclamat la Investigaţii Criminale