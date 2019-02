Scandalul apei potabile. Ministrul Apelor, ANUNȚ de ultimă oră despre apa din București

După patru zile de la izbucnirea acestui scandal, Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a venit cu lămuriri, într-o conferință de presă, despre calitatea apei potabile din Capitală. Amoniul din apă era sub limita admisă, spune ministrul.









"Am considerat necesar sa fac aceasta declaratie de presa din cauza faptului ca, desi am transmis doua comunicate clarificatoare referitor la calitatea apei brute furnizata de Administratia Bazinala Arges - Vedea catre operatorul Apa Nova si in care se arata foarte clar ca apa bruta se incadra in prevederile stabilite prin lege, in speta HG 100/2002, in spatiul public, anumite persoane continua sa acuze nefondat Apele Romane si munca unor oameni care isi fac datoria cu responsabilitate", a declarat Ioan Deneș.

Conform Legii apelor, explica ministrul, inca de la capitolul Definitii rezulta clar ca Administratia Nationala Apele Romane este autoritatea publica care "asigura necesarul de apa bruta in sursa in sectiunea de captare a folosintelor", in speta sectiunea de captare apa bruta in vederea potabilizarii de la acumularea Crivina, administrata de Apa Nova.

"In cadrul programului de monitorizare a calitatii apei brute, Administratia bazinala Arges - Vedea recolteaza probe in vederea efectuarii de analize de laborator si stabilirii indicatorilor de calitate in sectiunile de prelevare apa in vederea potabilizarii cu frecventa lunara, conform legii. In situatia de fata, legata de apa bruta furnizata catre Apa Nova, s-au prelevat probe la priza de apa de la Crivina in data de 28 ianuarie 2019, ora 11:00. (...) In urma analizelor in laborator, au aratat ca, la indicatorul AMONIU, valoarea inregistrata este de 0,796 mg/l, iar in conformitate cu prevederile HG 100/2002 privind normele de calitate pentru apa de suprafata utilizata pentru potabilizare limita recomandata este de 1 mg/l, iar limita maxima admisa este de 1,5 mg/l. Ambele valori inregistrate, atat cea comunicata de Apa Nova, telefonic, de 1,3 mg/l, cat si cea inregistrata de Administratia Bazinala Arges - Vedea sunt sub limita maxima admisa conform acestei hotarari de guvern", a spus ministrul.

"Bucurestenii sa stie foarte clar de la Apele Romane ca acesti parametri s-au incadrat in limitele recomandate, sub 1 mg/l. In concluzie, din probele prelevate de Administratia Bazinala Arges - Vedea, apa bruta furnizata catre Apa Nova a fost in limitele prevazute de lege. Atat timp cat voi fi eu ministru al acestui domeniu, cel mai important scop e sa pun pe primul plan siguranta si viata cetatenilor", a incheiat ministrul.