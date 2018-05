Scandal uriaș după semifinala Eurovision! A pierdut dreptul de a transmite EUROVISION 2018

Eurovision 2018

EUROVISION 2018. Un post de televiziune chinez nu va mai avea dreptul de a transmite finala de sâmbătă seară a concursului Eurovision 2018, întrucât a cenzurat reprezentaţiile susţinute de doi concurenţi în prima semifinală a competiţiei, au anunţat vineri reprezentanţii European Broadcasting Union (EBU), scrie Agerpres.

EUROVISION 2018. Interdicţia vizează doar ediţia din acest an a concursului muzical Eurovision, organizat în Lisabona. EBU nu a luat deocamdată o decizie în legătură cu o eventuală prelungire a interdicţiei şi în anii următori, a precizat vineri un purtător de cuvânt al instituţiei.



La începutul acestui an, organismul chinez de reglementare a companiilor mass-media a interzis toate conţinuturile care sunt considerate obscene şi vulgare.



În timpul semifinalei de marţi seară a concursului Eurovision 2018, postul chinez Mango TV, care transmite online, a cenzurat imaginile cu doi bărbaţi care se ţineau de mână pe scenă în timpul evoluţiei reprezentantului Irlandei, Ryan O'Shaughnessy, care a interpretat piesa "Together".



"Cenzura nu se înscrie în rândul valorilor de universalitate şi de includere pe care le promovează EBU şi nici în tradiţia noastră de a celebra diversitatea prin muzică", au declarat reprezentanţii EBU, organizatorul acestui concurs anual televizat.