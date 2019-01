Scandal URIAȘ după un clip de promovare a României în străinătate

Clip de promovare cu gafe

Gafă de proporții în clipul pentru promovarea turismului cultural și de city break din România. Ministerul Turismului a omis tocmai orașe precum Clujul sau Brașovul.

Val de comentarii negative în online după ce Ministerul Turismului a lansat un clip de promovare a țării noastre ca destinație de tip city-break.

Străinii sunt invitați în câteva orașe mari din România în care să își petreacă minivacanțele, dar din clipul de promovare lipsesc Brașov sau Cluj, iar Bucureștiul apare la final.

„Clipul va contribui la creșterea notorietății României ca destinație turistică competitivă în privința turismului cultural. Acesta va fi prezentat în cadrul evenimentelor internaționale, precum și prin intermediul unor campanii publicitare și de marketing care vor duce la conturarea României ca destinație pentru pasionații de turism cultural și pentru turiștii care preferă experiențele de tip city-break", a spus Bogdan Trif, Ministrul Turismului.

Comentariile pe Facebook au fost extrem de negative:

"Asta e clip la voi? Suntem in era in care filmam cu drona si avem profesionisti la grafica si design si voi veniti cu power pointu asta de 2 lei?? Avem tur operatori care promoveaza de ani de zile Romania din banii proprii, si nu la porcaria de targ de la Romexpo, ci la targurile internationale din Europa, si voi veniti cu slide show-ul asta?? Aah si Brasovul nu intra pt voi la city break? Ca sigur Tg Jiu are mai multi turisti peste an decat Brasovul... felicitari! Ati facut-o iar de oaie!", spune un turist.