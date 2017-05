Scandal pe tema dispariției arhivei SIPA. Dănileț, Macovei și Predoiu resping acuzațiile

Dan Andronic face noi dezvăluiri explozive. Într-un articol publicat astăzi pe evz.ro, jurnalistul scrie despre arhiva SIPA, fostul serviciu secret al Ministerului Justiţiei. Potrivit lui Andronic, din cele peste 3.000 de dosare, câte erau în arhiva serviciului, multe s-au copiat ori au dispărut cu totul documente compromiţătoare despre magistraţi. În presupusa manipulare a documentelor, Andronic arată cu degetul înspre foştii miniştri ai Justiţiei, Monica Macovei, Tudor Chiuariu şi Cătălin Predoiu, dar şi spre judecătorul Cristi Dănileţ şi procurorul Paul Dumitriu. În timp ce Dănileţ dezminte aceste acuzaţii, Dumitriu a refuzat să facă orice comentariu. Tudor Chiuariu nu a putut fi contactat până la această oră.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Dan Andronic, în timpul mandatului Monicăi Macovei s-a înfiinţat în anul 2006 o primă comisie care se ocupa de arhivele operaţionale ale DGPA, Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie, fost serviciu secret al Ministerului Justiţiei.

Numai că, scrie Andronic, prin criterii arhivistice s-a distrus sistemul de cartoteci folosit pentru arhive. Ulterior, a apărut o a doua comisie, formată din doi oameni, judecătorul Cristi Dănileţ şi procurorul Paul Dumitriu, la acea dată şeful corpului de control al Ministerului Justiţiei.

Tot potrivit lui Andronic, cei doi ar fi intrat în Arhiva SIPA fără a întocmi un proces verbal de activitate a comisiei. Miniştrii care i-au urmat Monicăi Macovei, Cătălin Predoiu şi Tudor Chiuariu au descoperit o serie de nereguli, ce puteau avea indiciile unor infracţiuni. Contactat de Realitatea TV, judecătorul Cristi Dănileț a dezmințit categoric aceste informaţii.

"O minciuna cap coada. Această arhivă este depozitata în sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, ca să intri intr-o astfel de instituție trebuie sa fii inscris intr-un registru, atat eu cat si colegul am incheiat un proces verbal pentru ca s-a operat la sigilarea si resigilarea usii in spatele careia se afla documentele respective", spune CRISTI DĂNILEȚ, judecător.

Potrivit unui fost membru al Comisiei, care a rămas anonim, în incinta arhivei ar fi existat un xerox ultraperformant , cu care s-au copiat mai multe documente. Iar aproximativ 14 dosare ar fi dispărut cu totul.

"Dezmint categoric orice informatie cu privire la copierea, multiplicarea, detinerea unor documente din aceasta arhiva, ar fi un lucru ilegal, stim foarte bine legea", întărește Dănileț.

Din raportul întocmit de fostul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, reiese că membrii comisiei au predat Monicăi Macovei o serie de documente care vizau activitatea procurorilor şi judecătorilor. Macovei a negat acuzaţiile aduse.

Nu am primit niciun dosar din arhiva SIPA. Nu am fotocopiat niciun dosar din arhiva SIPA. Nu am sustras și distrus niciun dosar SIPA. Nu am avut nicio informație despre judecători sau procurori din dosarele SIPA. Eu am decis desființarea acestui serviciu secret, întrucât existau informații în spațiul public că făcea abuzuri. Justiția nu avea nevoie de un serviciu secret. Am decis să desființez SIPA, iar arhiva să fie inventariată și predată Administrației Penitenciarelor. Am fost singurul ministru care a decis desființarea unui serviciu secret", a scris Macovei pe Facebook.

Cătălin Predoiu, acuzat că în mandatul său, nu a continuat ancheta privind neregulile de la SIPA se apără şi el.

"În mandatul meu nu s-a intrat în arhiva SIPA. Arhiva a rămas sigilată pe toată durata mandatului. Legat de ceea ce s-a întâmplat până în 2008, am cerut comisiei Chiuariu un raport pe care l-am trimis la CSAT. Ulterior, am făcut o consultare scrisă inter-instituțională, o dezbatere publică și un proiect de lege pe care l-am trimis Secretariatului General al Guvernului. Proiectul prevedea preluarea arhivei SIPA de către Arhivele Statului", a spus Predoiu.