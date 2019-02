UPDATE Scandal pe buget! Firea: Dragnea nu e regele României, întâlnirea a fost o înscenare !

Scandalul bugetului continuă! După scurta întâlnire a primarilor nemulţumiţi cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, Gabriela Firea a răbufnit cu acuzaţii grave la adresa lui Liviu Dragnea şi a lui Eugen Teodorovic. "A fost o înscenare, a fost clar din prima clipă că lucrurile au fost deja stabilite de Liviu Dragnea ca să se răzbune", a afirmat edilul general, care a precizat că va ataca pe toate căile proiectul de buget.

Edilul s-a plâns şi de atitudinea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, care din prima clipă a lăsat impresia că n a venit să discute, ci doar să comunice o decizie care poate nici nu-i aparţine. "Imi pare rău, a fost inflexibil din prima clipă, aveamun respect profesional pentru elm dar a arătat clar că e pus cu spatele la zid, că nu face decât să-şi apere scaunul, că deciziile s-au luat peste capul lui, le-a luat, scrâşnind din dinţi, Liviu Dragnea", a declarat Firea.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Primarul general Gabriela Firea a afirmat, înainte de a intra la discuţii, că din punctul ei de vedere lucrurile nu au fost lămurite, pentru că la întâlnirea de miercui nimeni nu ar fi contrazis-o asupra cifrelor. "După 4 ore de discuţii cu cifrele în faţă nu am fost contrazisă nicio secundă. Mi s-aspus doar faptul că se recunoaşte că se taie bani mulţi şi că ar fi spre binele bucureştenilor, vă daţi seama ce anomanlie, pentru că aceşti bani merg la primăriile de sector, în condiţiile în care Primăria Capitalei achită facturile pentru toate serviciile publice. (...) Prin urmare, încă o dată spun, cred că e o gluma proasta că ne-a chemat dimineaţă să simulăm un dialog."

Gabriela Firea l-a atacat din nou pe Liviu Dragnea, pe care-l consideră vinovat de hosul bugetar.

"Nu înţeleg de ce acceptăm cu toţii faptul că un lider politic care vrea să se răzbune cu pixul în mână practic decide soarta bucureştenilor. (...) "Nu cred că domnia sa va mai prinde în funcție acele modificări drastice legislative. (...) Nu sunt banii domnului Dragnea. El nu este regele României și nici patronul bugetului României. Este o povară foarte mare pentru administrațiile locale faptul că sunt încărcate cu asistența socială. Domnul Dragnea știe, dar se face că nu vede", a mai afirmat Firea. Bugetul țării se împarte conform legii, nu stăm niște domni la masă ca și cum am fi la film. Le-am spus și ieri, este ca și cum aș veni eu cu șase primari de municipii, facem presiuni aspra voastră. Ni se aruncă acest praf în ochi, inclusiv de unii analiști foarte buni prieteni cu domnul Dragnea", a afirmat edilul Capitalei.

În replică, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat că s-au găsit resurse pentru fiecare capitol bugetar asupra căruia au fost discuţii, dar n-a oferit detalii.

Mirecuri, Liviu Dragnea le-a prezentat bugetul primarilor de municipii, iar în discuțiile pe care le-au avut le-a transmis că la administrația centrală rămân cheltuielile sociale, iar ceea ce este pe minus va fi acoperit de stat.

Discuțiile între liderii coaliției continuă miercuri seară, iar vineri, liderii PSD speră că va fi adoptat proiectul de buget în ședință de Guvern pentru ca săptămâna viitoare să intre în Parlament spre dezbatere, au precizat sursele citate.

De asemenea, banii pentru studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii vor fi incluși în proiectul de buget au adăugat sursele menționate.

Întrebat la finalul întâlnirii cu primarii de municipii dacă va mai avea negocieri cu ALDE și UDMR în seara asta, Liviu Dragnea a răspuns: „Cu ALDE nu am avut negocieri sau cu UDMR. Nu mi-au plăcut foarte mult observațiile voastre. Habar nu aveți ce se întâmplă la acele discuții și spuneți «tensiuni peste tensiuni» ca să faceți breaking news. Nu. Am stat și am lucrat împreună”.

Liviu Dragnea a declarat miercuri, după discuțiile cu primarii, că va exista o creștere de 27% pe toată administrația locală din cotele defalcate, iar la nivelul Capitalei să se hotărască în ce mod se împart banii, recomandând edililor o întâlnire cu ministrul de Finanțe.

Liderul social-democraților a mai anunțat că proiectul de buget urmează să fie adoptat vineri de către Guvern și ulterior va intra în procedură parlamentară.

Premierul Viorica Dăncilă spunea, duminică, că va face toate eforturile pentru ca bugetul să fie adoptat marți de către Executiv. Ulterior au avut loc întrevederi zilnice ale liderilor coaliției de guvernare la Parlament în care au discutat despre buget, în contextul în care au existat nemulțumiri ale primarilor referitor la sumele alocate.

Viorica Dăncilă se află în vizită la Bruxelles, miercuri și joi, pentru a participa la conferinţă „Lupta împotriva antisemitismului”, organizată de România.

Liviu Dragnea a participat la ședința Asociației Municipilor din România unde au avut loc discuții despre buget. La întâlnire a participat și Gabriela Firea.