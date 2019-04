VIDEO Scandal pe bani la Consiliul Județean Giurgiu

PSD împarte banii după bunul plac. Mai mulți consilieri PNL atrag atenția că PSD șantajează primarii la Giurgiu pentru a obține voturi la alegerile europarlamentare. Totul apare într-o filmare în care șeful Consiliului Județean, Marian Mina, le spune clar consilierilor că banii vor fi împărțiți după alegeri, deși termenul legal este de 30 de zile.

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a refuzat să le spună primarilor când vor primi bugetul pe anul 2019. Potrivit legii, banii trebuie distribuiți în termen de 30 de zile, însă președintele CJ nu a pus, deocamdată, subiectul pe ordinea de zi a ședinței.

GAVRILA: Daca este normal ca dvs astazi sa nu puneti pe ordinea de zi acest proiect? Stim ca primarii au nevoie pentru cofinatare. – Corect! Stim ca primarii au nevoie sa functioneze pentru ca nu sutn bani la primarii. Si am avut discutii cu foarte multi primari si erau nemultumiti ca azi nu dezbateti si acest proiect.

Mina- acest fond este la dispozitia CJ, integral care se distribuie pe parcursul anului 2019

GAVRILA: va spun ca acest proiect de hotarare trebuia sa intre azi pe ordinea de zi .

MINA: eu hotarasc cand!

GAVRILA: tinand cont ca primarii au nevoie de acesti bani pentru funcionare.

MINA: domnu consiler. Eu hotarasc cand intra!

Marian Mina este nimeni altul decât finul ministrului Economiei, Niculae Bădălau. Iar consilierii din partea PNL îl acuză ca nu împarte banii, decât după alegerile parlamentare. Județul Giurgiu are la dispoziție aproape 30 de milioane de lei pe care trebuie sa-i împartă primăriilor ca și cheltuieli de finanțare.

MINA: eu hotarasc cand facem acea sedinta si eu hotarasc pe parcursul anului 2019 cand voi repartiza acei bani.

IACOB: au aparut informatii cum ca santajati primarii ca vreti sa le dati banii acestia dupa alegerile europarlamentare in functie de rezultate. E adevarat ca a existat aceasta sedinta in care care dvs cu Badalau ati spus acest lucru?

MINA: As vrea sa rad dar ma abtin din respect pentru cei care ne urmaresc.

MINA: ce legatura are cu bugetul CJ?

IACOB: pai are legatura! Atata timp cat dvs si domnul minsitru spuneti ca le dati acesti bani primarilor dupa alegeri asta e santaj si abuz in serviciu! Nu va spusarati!

MINA: Serios?

IACOB: Serios!