Scandal între Palate pe orarul elevilor. Andronescu, replică pentru Iohannis

Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei, s-a arătat surprinsă, joi, de cererea de reexaminare pe modificările aduse Legii Educaţiei trimisă de preşedinte, precizând că are o relaţie de comunicare cu consilierul de stat care a anunţat retrimiterea legii şi că lucrurile puteau fi discutate.

"Este dreptul preşedintelui să ceară reexaminarea acestui proiect legislativ. Suntem întro practică legislativă cât se poate de firească. Nici acest articol nu reprezintă o noutate. El a existat în Legea 1, a fost alineatul 1 din articolul 66 care este acum invocat şi, prin această iniţiativă legislativă, s-a revenit la el pentru că acest alineat 1 spunea că pentru învăţământul primar e bine să avem nu mai mult de 20 de ore, pentru gimnaziu 25 de ore şi pentru liceu 30 de ore. De ce am făcut această precizare în lege? Există un act medical, un ordin al ministrului Sănătăţii care recomandă numărul de ore pentru fiecare vârstă şcolară. Atunci când s-a făcut legea, s-a ţinut seama de această recomandare, la limita maximală", a declarat ministrul Educaţiei, la un post TV.



Ecaterina Andronescu a explicat că scoaterea acestui articol a produs efecte care "nu sunt fericite", respectiv a încărcat programa şcolară.



"Planul cadru de învăţământ aprobat în 2016 duce orele între 26 şi 34 de ore pentru gimnaziu. Este mult pentru un copil care are între 11 şi 14 ani în ciclul gimnazial. (...) Planurile de învăţământ nu au cum să deruteze sau să modifice nici măcar manualele pentru că, în limita acestor ore, intervalul acesta este gândit să asigure şi predarea şi evaluarea şi, mai mult, lecţiile de după orele de clasă, noi le spunem ore remediale", a completat ministrul.



Ecaterina Andronescu a mai precizat că Senatul şi Camera Deputaţilor au obligaţia de a analiza cererea de reexaminare a preşedintelui, iar ministerul Educaţiei va face ceea ce se va decide.



"Am fost puţin surprinsă pentru că am o relaţie de comunicare cu doamna Deca (Ligia Deca, consilier de stat în Administraţia Prezidenţială -n.r.) şi m-a surprins puţin pentru că puteam să discutăm şi lucrurile acestea să nu se rostogolească în felul acesta, dar nu e târziu nici mâine, nici poimâine", a mai spus ministrul Educaţiei.



Întrebată dacă ar merge la Palatul Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe această temă, Ecaterina Andronescu a declarat: "De ce să nu merg? Nu am nicio problemă. Eu am pledat tot timpul pentru dialog".