SCANDAL la un post TV între Traian Băsescu și Codrin Ștefănescu: "Pitic mai chel ca mine"

Traian Băsescu și Codrin Ștefănescu şi-au adresat replici dure legat de acţiunile fostului preşedinte în timpul celor două mandate, dar şi despre ceea ce ar fi făcut Băsescu dacă era în poziţia actuală a lui Klaus Iohannis.

Codrin Ştefănescu l-a acuzat pe fostul preşedinte că a încălcat Constitutia 10 ani de zile, una spuneti, alta faceti, iar replica lui Traian Băsescu nu s-a lăsat prea mult aşteptată. "Nu am niciun dialog cu dumneavoastră. Domnule Codrin Stefanescu eu va respingeam si pe a doua propunere, ca sa dormiti linistit in seara asta", a spus Băsescu, la România TV.



"Acesta care are par mai putin ca mine e atat de zbuciuumat ca nu stie ce ar fi facut. Mie mi s-a spus ca am o interventie pe emisiunea dumneavoastra, cu propagandistul asta cu par mai putin ca mine nu am ce sa discut", l-a atacat Băsescu pe Ştefănescu.



"Bine ca vorbesc cu Lucifer", a fost replica social-democratului.



Băsescu: Eu recunosc ca si eu m-am bagat in campania din 2008 la partid.



Ştefănescu: Era legal sa faceti chestia asta?



Băsescu: A trecut, bai Stefanescule, vrei sa ma suspenzi acum?



Ştefănescu: De cate ori as avea ocazia as face.



Băsescu: Luati-l pe acest pitic mai chel ca mine. Opriţi-l pe ala mic si mai chel ca mine.

