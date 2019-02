Scandal la Psihiatrie în Tg. Jiu: Bolnavi dezbrăcaţi,filmaţi în ipostaze intime de fiica managerului

Managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu a decis să o destituie pe șefa secției de Psihiatrie, dar și să o înlocuiască pe asistenta șefă, după ce a apărut un filmuleț cu mai mulți pacienți dezbrăcați. Scena ar fi fost filmată chiar de fiica vitregă a managerului Gigel Capotă.

"O să apară un film cu ce s-a întâmplat acolo, în secție. Noi știam acest film care s-a întâmplat, nu o să vă povestesc despre el, o să-l vedeți, că o să apară, dar noi, comitetul director, ne-am dus în cadrul acestei secții, noi în orice secție trebuie să știm în orice moment ce se întâmplă, și știm, pentru că avem toate pârghiile necesare ca să știm și să intervenim administrativ", le-a comunicat Gigel Capotă jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă.

Managerul a decis să facă și schimbări de personal, în urma scandalului, însă atât șefa secției, cât și asistenta-șefă contestă decizia managerului.

În imagini se poate vedea o pacientă îmbrăcată doar în chiloți care se sărută, printr-un grilaj, cu un alt pacient.

Incidentul ar fi avut loc vara trecut, când șef de secție era medicul Gabriela Pătrășcoiu. Aceasta spune că era în concediu când a fost făcută filmarea și că a aflat de existența acesteia de curând.

”Această fiică a domnului manager și-a permis să facă o filmare, filmare pe care a distribuit-o pe Facebook, la anumite persoane, lucru de care eu am aflat abia în data de 11 decembrie, întâmplător. Am avut o convorbire cu managerul în decembrie și i-am cerut să analizăm cazul sau să formeze o comisie care să cerceteze cele întâmplate, la care mi-a răspuns că ştie el ce are de făcut. A doua zi, în 12 decembrie, a convocat o ședință fulger în secție, cu personalul de serviciu, el și directorul medical, în care ne-a făcut cu ou și cu oțet”, a declarat medicul Gabriela Pătrășcoiu, pentru Pandurul.

Sursa: realitateadegorj.net