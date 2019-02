Scandal între Primăria Ploiești și Apa Nova, pe tema avariei care a lovit orașul

Scandalul continuă pe tema avariei la rețeaua de apă potabilă din zona de Nord care a afectat 15% din suprafața Ploieștiului, scrie Realitateadeploiesti.net.

Reprezentanții administrației publice ploieștene au reacționat în urma unor afirmații făcute marți de conducerea Apa Nova Ploiești, în cadrul unei conferințe de presă.

Cu toate că reprezentanții societății de distribuire a apei potabile din oraș au afirmat că au informat autoritățile locale, miercuri, directorul RASP Ploiești, Raul Petrescu, a susținut contrariul.

”Operatorul avea obligația să anunțe populația. La ora 06.25, conform procedurii, dispecerul de serviciu a contactat operatorul de servicii și utilități publice. Aceasta este procedura, printre ei și Apa Nova, întrebând dacă sunt evenimente deosebite, dacă s-a produs vreo avarie. La ora 06.25, Apa Nova a infirmat această avarie. Există o procedură: până la ora 07.00, când dispecerul iese din tura de noapte, sună la dispeceratul celor mai importante instituții, Apa Nova, ISU, Serviciu Ambulanță, Poliția Locală Ploiești, Jandarmeria etc. Aceștia sunt întrebați dacă sunt evenimente deosebite, dacă sunt probleme pe aria lor de competențe, iar cei de la Apa Nova au infirmat la acel moment. Avem înregistrări”, a susținut Raul Petrescu, directorul RASP Ploiești, ținând să precizeze și faptul că Apa Nova a confirmat avaria abia la ora 10.24.

Declarația reprezentantului municipalității vine în condițiile în care conducerea Apa Nova a susținut că aveau informații că există o avarie încă de vineri spre sâmbătă, de la ora 0.00, și că dispeceratul societății a anunțat municipalitatea sâmbătă, la ora 09.00, atunci când ”a fost primită prima sesizare de turbiditate de apă”.

“În data de 9.02.2019 am avut o conductă care s-a spart, este o conductă de dimensiuni mari, iar avaria este de importanţă. Această avarie mare a creat probleme de turbiditate a calităţii apei care a fost distribuită punctual şi numai pe perioada cât a fost această avarie. Nici pe toată perioada, ci pe porţiuni, cât timp calitatea de apă s-a suprapus cu consumul populaţiei, mai ales în zona de blocuri. La miezul nopţii (n.r. de vineri spre sâmbătă), în sistemul prin care noi monitorizăm alimentarea cu apă pentru municipiul Ploieşti s-au constatat nişte debite anormale, pe conducta de aducţiune care distribuie apă din sursa Movila Vulpii. Echipa de permanenţă, prin procedurile interne pe care le avem, a plecat să facă verificări. Până la 5 dimineaţa, au fost verificări, în primul rând să vedem dacă transmisia de date de la echipamente este corectă. În teren nu s-a detectat nicio pierdere vizibilă, apa nu a ieşit la suprafaţă. Acesta a fost un indicator care ne-a perturbat, deoarece această pierdere, vorbim despre un debit de 300 de metri cubi pe oră, pentru mine este prima oară când constat că nu iese la suprafaţă. La ora 5.30, deoarece nu a fost identificată locaţia, s-a mărit echipa care face verificările în teren şi s-au decis măsurile de izolare treptată, ca să sectorizăm toată reţeaua de apă, să vedem unde este această pierdere. În cursul zilei de 9, până am identificat pierderea au fost verificaţi peste 50 de kilometri de reţea. În jurul orei 9.00 a fost primită prima sesizare de turbiditate de apă. Fac precizarea că o avarie nu creează întotdeauna o alterare a calităţii apei. Marea majoritatea nu generează acest impact, avarii există peste tot, în orice oraş, şi sunt reparate zilnic. În clipa în care s-a înregistrat această sesizare, echipa a fost direcţionată către această sesizare şi am contactat autorităţile locale responsabile. În jurul orei 9.40 eu personal am discutat cu Direcţia de Sănătate Publică, spunând că este posibilitatea să fie un impact mai mare pe calitatea apei. În afară de comunicarea pe care a realizat-o în permanenţă call-center-ul nostru cu dispeceratul Primăriei, s-a discutat cu reprezentanţii RASP-ului, iar apoi cu municipalitatea, care ne-a solicitat să facem un comandament comun, iar în cadrul acestui comandament s-a elaborat acel comunicat împreună cu DSP, care a impus restricţia de consum. În toată această perioadă, echipele au lucrat în teren şi am reuşit să identificăm pierderea, în jurul orei 17.00, moment în care a fost izolat tronsonul care prezenta acea pierdere. Pe tot parcursul zilei s-a basculat alimentarea de apă pe altă sursă de apă, pentru a diminua impactul de turbiditate şi pentru a izola pe sectoare mici, ca să le scoatem din acest impact de turbiditate. După ce s-a izolat pierderea şi s-a închis acest tronson, am revenit la alimentarea iniţială. Laboratorul Apa Nova a fost convocat la ora 10.00 pe teren, după ce au fost primite sesizările, şi au fost solicitate cisternele pe teren”, a povestit marți Alina Mihalache, directorul tehnic al Apa Nova Ploieşti.

Cauza lipsei de comunicare atât între autorități și societatea în cauză, cât și lipsa informării cetățenilor este cauzată de faptul că în contractul încheiat în anul 2000, între Primăria Ploiești și Apa Nova Ploiești nu există precizată o procedură clară în cazul unor astfel de situații și că societatea nu are niciun fel de obligație și că nu poate fi sancționată.

Astfel, viceprimarul Cristian Ganea a susținut că de urgență trebuie întrunită Comisia de Coordonare a Apa Nova să se ia măsuri în acest sens, astfel încât să existe proceduri clare pentru alarmarea populației.

”Reprezentanții RASP Ploiești, Consiliul de Administrație de acolo, împreună cu Comisia 3, Comitetul de Coordonare de la Apa Nova ar trebui să facă o ședință comună și să-și împartă puțin sarcinile și la sfârșit să iasă o procedură care să nu mai dureze trei zile”, a declarat viceprimarul Cristian Ganea.

Vă reamintim faptul că,timp de 3 zile, peste 30.000 de ploieşteni din cartierele Albert, Nord (zona Republicii) şi Gheorghe Doja pană la Catedrală nu putut consuma apă de la robinet după ce Direcției de Sănătate Publică Prahova a avertizat faptul că apa de la robinet nu este potabilă în urma avariei.