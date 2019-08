Scandal în USR. Scârțâie relația dintre USR și PLUS

Dan Barna și Dacian Cioloș

Scandal în USR, după încheierea protocolului cu PLUS pentru o alianță politică. Mai mulți membri importanți ai formațiunii, printre care Stelian Ion și Mihai Goțiu, l-au criticat pe Dan Barna și apropiații săi că nu respectă democrația internă în partid. Mărul discordiei, de această dată, este chiar protocolul încheiat cu PLUS. Mai mulți au reclamat că forma lui finală nu corespunde cu ce s-a votat în forul de conducere al USR.

Pe un grup de comunicare internă, deputatul Stelian Ion reproșează conducerii USR că a adus amendamente protocolului de alianță cu PLUS, după ce acesta fusese votat de Comitetul Politic.





Modificările apărute în textul votat mi se par inacceptabile ca procedură - eludarea Comitetului și asumarea modificărilor, pe persoană fizică, de președintele USR - dar și pe fond- nu toate modificările făcute din pix sunt corecturi de diacritice, a scris Stelian Ion.







El reclamă și că Dan Barna și apropiații săi au apărat în dezbaterile interne mai mult interesele PLUS decât cele ale USR.



Când Dan și grupul lui și-au dat seama că nu vom închide ochii la texte care transformau democrația internă în cenușă, au cedat și au acceptat câteva dintre amendamentele noastre, de substanță. Oricum, Dacian e de felicitat! A obținut imposibilul: o alianță în care are putere de decizie egală cu USR în condițiile în care noi deținem un ”capital politic” de 20%, iar PLUS-ul doar 6%, a subliniat deputatul USR.



Stelian Ion reclamă că în varianta finală a protocolului au fost aduse schimbări criteriilor de integritate. PLUS ar fi dorit să poată fi candidați și membrii care au semnat angajamente de colaborare când erau minori. În timp ce USR votase interzicerea oricărei afilieri cu fosta Securitate.





Am impresia că cei de la PLUS au un interes aici. Pe cine protejează? Nu vedeți o problemă? Cel care a semnat angajament cu securitatea când era minor și a continuat colaborarea când a devenit major e ok pentru a fi desemnat candidat din partea USR PLUS?, și-a întrebat colegii Stelian Ion.



Criticile sale au dus la blocarea sa pentru o zi pe grupul de comunicare internă al USR. Moderatorul care a luat decizia și-a dat apoi demisia, spun surse din partid.