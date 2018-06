Scandal în Senat. USR nu a fost lăsat să vorbească, PSD a repetat un vot de trei ori

Scene ireale, luni în Senat. PSD a refuzat să acorde cuvântul senatorilor USR. Dar nu a fost destul. Pentru a trece un proiect care era în interesul Guvernului, PSD a repetat un vot de trei ori. Ghinion, însă. Nu au reuşit să îl treacă, întrucât nu erau destuli sentori ai puterii în sală. Aveau nevoie de 69 de voturi, dar au obţinut doar 66.

Scandalul din Senat a fost povestit pe Facebook de Florina Presadă, senator USR:

"O altă zi în Parlament. Astăzi nu ne-au lăsat să vorbim. Am vrut să iau cuvântul la dezbateri generale și ulterior la motivarea votului pe legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare. Domnul Țuțuianu pur și simplu nu a vrut să mă lase să vorbesc. Cele câteva sute de mii de persoane care ne-au trimis în Parlament ar trebui să tacă după părerea distinsului domn. Colegii mei au intervenit reclamând încălcarea regulamentului dar acest distins domn a început să jignească. Acesta a fost momentul când am decis să părăsim sala. Ce se întâmplă acum nu are nicio legătură cu democrația.