Scandal în Constanța: Poze sexy realizate în Sinagogă

Un scandal are loc în aceste zile în cadrul comunității evreiești din Constanța după ce mai multe fotografii sexy, realizate în Sinagogă, au apărut pe Facebook. Între timp acestea au fost retrase, dar subiectul a intrat și în atenția presei din Israel, informează Realitatea de Constanța.

Președintele Comunității Evreiești din Constanța, Sorin Lucian Ionescu, susține că cei care au realizat fotografiile au intrat fraudulos în Sinagogă și spune că le-a cerut vecinilor din zonă să-l alerteze dacă sunt martori unor astfel de situații. Toate fotografiile publicate pe Facebook au fost retrase între timp, dar subiectul a intrat și în atenția presei evreiești, fiind dezbătut în The Jerusalem Post și The Times of Israel.

Sinagoga din Constanta a fost construită în anul 1911, iar în prezent este în stare avansată de degradare, fiind abandonată de peste 20 de ani. Imobilul aparține Comunității Evreiești din Constanța, dar a fost predat anul trecut Companiei Naţionale pentru investiții în vederea restaurării.