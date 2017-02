Scandal în Comisia Juridică a Senatului. OUG 14 a fost adoptată. Votul în plenul Senatului, mâine

Scandal în Comisia Juridică a Senatului. PSD cere o nouă dezbatere pe Ordonanţa 13

Scandal în Comisia Juridică a Parlamentului. OUG 14 a primit aviz pozitiv în Comisia Juridică. Votul în plen va fi marţi dimineaţă. PSD ar fi vrut o nouă dezbatere pe Ordonanţa 13, transmite Realitatea TV.

Update: Şerban Nicolae, către reprezentantul Parchetului General: "Daca cineva de la Ministerul Public se considera prea sus pt cei 11 senatori de aici, din cauza salariului f mare probabil, sa nu mai ia cuvantul niciodata. Nu va mai dau cuvantul, e nepoliticos sa veniti neanuntati si sa spuneti ca am venit aici pt ca am fost trimisi de procuror. Am putea sa anuntam si noi dorinta noastra de a participa la anchtele penale. Va autoinvitati la sedintele comisiei. Dorinta dvs e una sincera, dar trebuie asumata de procurorul general. Nu incercati sa fiti ironica. Depasito orice limita. Parasiti sala. Cum va permiteti sa insistati?!? Mai faceti un dosar penal daca vreti".

Comisia juridică a Senatului s-a întrunut, luni seara, pentru a vota raportul la OUG 14/2017, votul în plenul Senatului urmând să fie dat marţi, preşedintele Comisiei, Şerban Nicolae afirmând, ironic, că speră "să nu fie probleme cu ora sau cu starea vremii la momentul adoptării acestei legi".

"Am propus, ca să nu mai fie niciun fel de discuţie, astăzi (luni - n.r.) Comisia juridică va lua în dezbatere Ordonanţa 14/2017, legea de aprobare a ordonanţei 14. Cel mai probabil mâine (marţi - n.r.) pe rolul plenului Senatului, pe ordinea de zi, va fi proiect de lege pentru aprobarea ordonanţei 14. Cu asta cred că închidem orice fel de discuţie. Probabil cei care susţin viteza de reglementare - sper să nu fie probleme cu ora la care adoptăm, să nu fie vreo problemă legată de starea vremii la momentul adoptării acestei legi - o să fie foarte dispuşi ca orice alte legi să facă obiectul unei dezbateri ample, cu toate forurile implicate", a declarat Şerban Nicolae, după şedinţa Biroului Permanent al Senatului.

El a remarcat că, în cazul OUG 13/2017, toţi protestatarii au cerut dezbateri ample, în timp ce, la OUG 14/2017, ei au solicitat adoptarea rapidă a proiectului de aprobare.

Potrivit lui Şerban Nicolae, şedinţa Comisiei juridice urmează să se desfăşoare începând cu ora 18.00, dar a spus, cu ironie, că va avea grijă să nu fie adoptat raportul "noaptea ca hoţii".

Iniţial, OUG 14 era programată să fie discutată marţi, pe 14 februarie, însă a intrat în procedura accelerată după ce vineri Liviu Dragnea a făcut un apel, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, că această să fie adoptată cât mai repede.