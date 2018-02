Scad salariile. Mesajul unei românce: "Sunt o corporatistă care iese în Piața Victoriei de un an..."

Scăderea salariilor afectează nu numai sectorul bugetar. Şi la privat, trecerea contribuţiilor la angajat a influenţat în mod negativ câştigurile angajaţilor. Dovadă mesajele trimise pe adresa emisiunii Jocuri de Putere.

Iată câteva dintre mesajele primite:

Sunt o corporatistă care iese în Piața Victoriei de un an și care a fost în toată luna februarie. O corporatistă care acum trăiește mult mai prost, "datorită măririi salariului".



Este o discriminare ca un bugetar să suporte din salariu această contribuție trecută din sarcina angajatorului. Aici nu vorbim despre salarii de lux, așa cum, în necunoștință de cauză, afirmă permanent doamna ministru Olguța Vasilescu. Dacă în luna decembrie 2017 salariul meu net a fost de 4.597 de lei, în luna ianuarie 2018 este de 4.016 lei, cu 581 de lei mai puțin.



În unele cazuri, scăderea salariilor este şi mai mare.



Am salariul brut de 3.000 de lei, iar netul era, în 2017, de 2.400 de lei. Acum, la acelși brut, am luat 1.700 de lei.

Lucrez ca economist, cu 15 ani vechime, într-un spital TBC. Daca până acum încasam 5.000 de lei, începând cu 01.03.2018, voi încasa exact 2.500 de lei. În plus, nu mai avem tichete de masă. Apropo, ipoteca la casa mea a crescut din luna ianuarie.