Sărbătoare mare pe 13 decembrie! E cruce neagră în calendarul ortodox

Sarbatoare 13 decembrie - Sfantul Ierarh Dosoftei

Sărbătoare 13 decembrie. Sfantul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei este praznuit de Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 13 decembrie.

Sărbătoare 13 decembrie. Sfantul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, s-a nascut in secolul al XVII-lea, in anul 1624 in cetatea Sucevei. La botez, acest sfant a primit numele de Dimitrie. La inceput Dosoftei a studiat acasa, iar mai apoi la Iasi, la Colegiul infiintat de domnitorul Vasile Lupu si care apartinea de Manastirea Sfintii Trei Ierarhi.

Dupa aceea, sfantul nostru pleaca la Liov, unde va invata carte in cadrul Scolii Fratiei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. De altfel, aici este si locul in care Dosoftei invata mai multe limbi straine printre care se numara: limba slavona bisericeasca, polona, latina dar si greaca. Toate acestea il vor ajuta sa devina unul dintre cei mai mari poligloti ai acelor timpuri.

Sărbătoare 13 decembrie. Aproape de mijlocul celui de-al XVII-lea secol (1649), sfantul se calugareste la Manastirea Probota, unde va primi si numele sub care credinciosii il cunosc si iubesc, Dosoftei. Noua ani mai tarziu, in 1658, Dosoftei este ales si hironit ca episcop al orasului Husi, iar mai apoi ca episcop al orasului Roman. In 1671, Dosoftei devine mitropolit al Moldovei.

Potrivit scrierilor bisericesti, toata viata bunului Dosoftei a fost o truda continua, pusa in intrebuintarea poporului si a limbii noastre romanesti. Pe vremea lui Dosoftei majoritatea daca nu toate slujbele se tineau in limbile greaca si slavona, graiuri pe care poporul roman nu mai reusea sa le inteleaga. Astfel, bunul si iubitul nostru Ierarh Dosoftei se asigura ca poporul roman va intelege tot ceea ce se slujeste in sfanta biserica, pentru ca toti cei lasati de Dumnezeu pe pamanti sa inteleaga.

Sărbătoare 13 decembrie. Mitropolitul a fost unul dintre cei mai importanti carturari de la noi din tara in cel de-al saptesprezecelea secol, fiind cunoscut de foarte multi credinciosi ca fiind primul sau printre primii poeti nationali, primul traducator in limba noastra a cartilor de slujba religioasa, de literatura si de istorie. Totodata, Dosoftei este considerat de foarte multi ca fiind o persoana de marca a vietii spirituale si culturale din Romania, pentru toate contributiile sale prin care a ajutat la formarea limbii literare romanesti.

Odata cu inceperea campaniei de retragere a polonezilor din Moldova, din 1686, Mitropolitul este luat ostatic si va trai in exil pana la sfarsitul vietii sale. Isi da viata in mainile Domnului la data de 13 decembrie 1693 si este inmormantat la Biserica „Nasterea Domnului” din Zolkiew, localitate din Ukraina.

Sursa: calendarulortodox.ro