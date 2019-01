Sărbătoare MARE duminică! Ce nu ai voie să faci? E PĂCAT!

Sărbătoare duminică 27 ianuarie 2019

Sărbătoare duminică 27 ianuarie 2019. Biserica Ortodoxa face pomenirea Aducerii moastelor Sfantului Ioan Gura de Aur in fiecare an la data de 27 ianuarie.

Sărbătoare duminică 27 ianuarie 2019. In aceasta zi biserica aminteste credinciosilor ca Ioan Gura de Aur a acuzat-o pe imparateasa Eudoxia de insusirea viei care apartinea vaduvei Calitropia. Ioan a fost izgonit si dat jos din postura de patriarh de doua ori, pentru ca ulterior sa fie chemat iarasi sa preia aceasta functie. Cand a fost numit a treia oara patriarh, acesta a fost trimis la Cucus si dus ulterior la Aravissos si la Pitius, unde moare in anul 407. Ioan Gura de Aur a fost ingropat la Comane.

Proclu, unul dintre ucenicii sai, in jurul anului 434 ajunge Patriarh al Constantinopolului. Printre primele lucruri pe care le-a facut a fost sa ceara permisiune imparatului bizantin Teodosie sa aduca la Constantinopol trupul Sfantului. La patru ani distanta, in 438 crestinii au reusit sa aduca moastele Sfantului Ioan in capitala Bizantului.

Sărbătoare duminică 27 ianuarie 2019. In prima faza moastele au fost duse la Biserica Sfantului Apostol Toma, iar mai apoi la Biserica Sfanta Irina. Dupa nici o zi, Sfintele sale Moaste poposesc in Biserica Sfintii Apostoli. Conform traditiei, in momentul in care moastele au fost asezate in aceasta biserica se auzi vocea Sfantului Ioan care a spus „Pace tuturor”.

Racla care continea Sfintele moaste a fost ingropata in Sfantul Altar, alaturi de Moastele Sfantului Grigorie Teologul.

Sărbătoare duminică 27 ianuarie 2019. Odata cu venirea cruciatilor in Constantinopol, moastele celor doi Sfinti au ajuns la Venetia iar ulterior la Roma. Trupul lui Ioan a fost asezat in prima faza intr-un pridvor al Bisericii medievale, inchinata Sfantului Apostol Petru. Mai apoi, la 1 mai 1626 moastele au fost transferate in Biserica Mare a Sfantului Petru, gasind loc de odihna intr-o Capela special creata pentru acestea.

800 de ani mai tarziu moastele celor doi sfinti au ajuns din nou la Biserica de la Constantinopol datorita Papei Ioan Paul al II-lea, care le-a restituit la data de 27 noiembrie 2004.

Sursa: calendarulortodox.ro