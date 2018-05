Sarbatoare 3 mai 2018: E cruce neagră în calendarul ortodox. Ce sfinţi sunt sărbătoriţi?

Sarbatoare 3 mai 2018

Sarbatoare 3 mai 2018. Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Mucenici Timotei si Mavra in fiecare an pe 3 mai.

Sarbatoare 3 mai 2018. Timotei provenea dintr-o regiune din Egipt, iar acesta era anagnost. A invatat poporul din satul Penapeon despre faptele si minunile Mantuitorului dupa care s-a casatorit cu Mavra. Acestia au fost casatoriti abia vreo 20 de zile pana cand au fost capturati si dusi inaintea guvernatorului cetatii Tebaida, Arianus. Pe vremea lui Diocletian, cand persecutiile crestinilor erau la punctul lor culminant, Timotei, cu frica de Dumnezeu raspandeste tainele sfinte oamenilor care voiau sa invete despre crestinism, Hristos si Dumnezeu.

Acestia sunt adusi la judecata din ordinul imparatului Diocletian, imparatul Romei. Au fost supusi interogatoriilor multa vreme, pana cand Timotei admite ca este crestin si il cinsteste pe Dumnezeu si pe Mantuitor. La auzul acestora, Arianus vrea sa il sperie si ii arata toata instrumentele de tortura care vor fi folosite asupra Mavrei si a lui Timotei. Acesta din urma ramane neclintit in credinta sa arzatoare pentru Dumnezeu si il intreaba pe guvernator de ce nu vede toti ingerii din jurul sau care il intaresc.

Sarbatoare 3 mai 2018. Arianus a devenit extrem de furios la auzul acestor vorbe si porunceste ca Timotei sa fie torturat in nenumarate feluri de fata cu mai multi crestini printre care se afla si sotia sa, Mavra. Aceasta nu mai suporta sa vada cum Timotei este torturat si ii spune guvernatorului ca si ea este crestina si si-a marturisit credinta in Mantuitor. Arianus ordona soldatilor ca si Mavra sa fie torturata impreuna cu Timotei. Acestia au continuat sa fie supusi la chinuri inimaginabile o perioada buna de timp pana cand cei doi sunt rastigniti fata in fata. Acestia au ramas pe cruce timp de 10 zile in care isi vorbeau si se incurajau, stiind ca Dumnezeu ii va aduce in Imparatia Sa. Si-au dat duhul dupa care au mers la Ceruri, conform calendarulortodox.ro.