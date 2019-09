Sâmbătă e sărbătoare mare în calendarul ortodox! Ce nu ai voie să faci în această zi

Sărbătoare 28 septembrie 2019. Calendar ortodox septembrie 2019

Sâmbătă, 28 septembrie, e sărbătoare mare în Calendarul Ortodox!

Sfantul Cuvios Hariton Marturisitorul este praznuit de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 28 septembrie.

Hariton s-a nascut in orasul Licaonia, situat in Asia Mica. In timpul Imparatului Aurelian (270 – 275) pe cand crestinii erau persecutati, Hariton a fost prins, torturat si intemnitat. Acesta refuza sa se lepede de Domnul nostru Iisus Hristos si este batut de patru slujitori cu foc ars.

Totusi, acesta scapa odata cu moartea lui Aurelian si se retrage in pustie. Aici este prins de talhari, dar Dumnezeu il apara, scapand din mana acestora in mod miraculos.

In timp ce talharii beau din vin iar acesta era capturat, acestia mor otraviti de sarpele care intrase in vasul in care se afla vinul.

Hariton foloseste tot aurul de la talhari si construieste o biserica in pestera in care talharii isi aveau ascunzatoarea, iar mai tarziu intemeiaza si o manastire. Acesta se retrage in sihastrie si lasa ca staret un calugar.

La el au venit si alti calugari si credinciosi cu ajutorul carora vor ajunge sa mai construiasca doua manastiri.

Spre finalul vietii se retrage pe o stanca inalta, iar cand simti ca sfarsitul se apropie si Dumnezeu vrea sa il cheme la Ceruri alaturi de el, se intoarce la prima manastire unde isi va da si duhul.

Credinciosii stiu despre el ca fiind tamaduitor de orice boala, putand chiar scoate apa din stanca.

Sursa: calendarulortodox.ro