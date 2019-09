E sărbătoare mare pe 24 septembrie! Ce nu ai voie să faci în această zi?

Sărbătoare 24 septembrie 2019 calendar ortodox

Biserica Ortodoxa o praznuieste pe Sfanta Mare Mucenita Intocmai cu Apostolii Tecla in fiecare an pe 24 septembrie.

Tecla s-a nascut in secolul dintai dupa Hristos, la Iconium, localitatea Konya de astazi, situata in Turcia, intr-o familie instarita. Odata, cand Sfantul Apostol Pavel propovaduia cuvantul Domnului in casa lui Onisifor, Tecla era de fata si asculta cum Pavel vorbea despre castitate. Astfel, se hotari sa il urmeze pe Mantuitor si renunta la orice intentie de a se casatori.

Teocleia, mama sa alaturi de Tamir, logodnicul acesteia se opun deciziei sfintei, iar acuzatiile pe care acestia i le aduc ajung in fata guvernatorului, care duc la aruncarea in temnita a Sfantului Apostol Pavel. Drept urmare, Tecla parasi casa parinteasca pentru a il asculta pe Sfantul Pavel cum propovaduia in inchisoare. Pentru a se putea bucura de vorbele lui Pavel ii mitui pe gardieni cu bijuterii.

La judecata, Sfantul Apostol Pavel este aruncat din oras, iar Sfanta refuza sa se razgandeasca, fiind decisa pana in maduva oaselor sa Il urmeze pe Mirele ei, Iisus Hristos. Atunci, mama ei, infuriata, il convinge pe judecator sa ordone ca fiica ei sa fie ucisa prin ardere de vie. Incurajata de dragostea pe care i-o purta Mantuitorului, Tecla facu semnul Sfintei Cruci peste flacari si fu inconjurata de lumina. Astfel, flacarile nu o atinsesera deloc, in timp ce ploaia stinse flacarile.

Astfel, Tecla pleca si il gasi pe Pavel si pe insotitorii acestuia, care isi gasisera refugiu intr-o pestera din afara orasului. Alaturi de acestia va merge si va propovadui Evanghelia Mantuitorului in Antiohia, savarsind foarte multe minuni, suferind o sumedenie de chinuri si prigoniri de-a lungul vietii pentru credinta in Dumnezeu. Mai apoi, primind binecuvantare insusi de la Sfantul Apostol Pavel, Tecla se retrage intr-o regiune pustie in Seleucia Isauriei, unde va continua sa propovaduiasca Cuvantul lui Iisus Hristos si sa ii vindece pe fiii Acestuia.

Pe cand avea 90 de ani, niste vrajitori care se inchinau la idoli si care erau invidiosi pe Tecla vin la ea sa o batjocoreasca. Atunci, o piatra uriasa se crapa in doua cand Marea Mucenita il chema pe Hristos in ajutorul ei. Astfel, piatra o acoperi, dandu-si sufletul in mainile Domnului.

