E sărbătoare mare marţi: Ce nu ai voie să faci. E mare PĂCAT!

Pe 17 iulie, în calendarul ortodox sunt pomeninţă doi sfinţi: Sfânta Mare Muceniţă Marina şi Sfântul Emilian de la Durostor

Sfânta Mare Muceniţă Marina, pomenită în calendarul creştin ortodox la 17 iulie, era originară din Antiohia Pisidiei, fiică a unui oarecare Edesie, slujitor al unui templu păgân.

A rămas fără mamă de mică, astfel că a fost crescută de o femeie care locuia în apropierea cetăţii. A aflat de credinţa creştină de la cei din apropiere şi a început să trăiască în rugăciune, dorind să sufere pentru Hristos.

Tatăl său, aflând de alegerea fiicei, a îndepărtat-o şi o trata ca pe o străină.

Întâlnind-o întâmplător, în afara cetăţi guvernatorul Antiohiei a luat-o la reşedinţa sa, chiar dacă Sfânta Marina a mărturisit de la început că este creştină. Erau atunci vremuri de mare prigoană împotriva creştinilor, preoţii şi clericii, cei care ştiau şi credeau în Hristos Dumnezeu, vorbind despre întemeiere Bisericii Sale, se ascundeau de frica persecutorilor, unii prin pustietăţi, alţii prin munţi şi peşteri, iar alţii prin sate

Demnitarul din Antiohia a cerut-o în căsătorie şi i-a propus Sfintei Marina să jertfească zeilor. Sfânta l-a refuzat, mărturisindu-şi fără sfială credinţa, în auzul tuturor celor care priveau la scena de judecată desfăşurată în oraş, la care asistau mii de oameni. Iritat de răspuns, guvernatorul a supus-o la chinuri cumplite, pe care Sfânta Marina, deşi foarte tânără, le-a răbdat, fiind în cele din urmă condamnată la moarte şi ucisă în ziua de 17 iulie.

Sfântul Emilian de la Durostor a fost soldat în armata romana, în timpul imparatului Flaviu Claudiu Iulian (361-363). Acesta este comemorat în calendarul ortodox pe 17 iulie. În această zi se ţine post.

Sfantul Emilian de la Durostor a fost fiul prefectului Sabbatianus, din Durostor. Nu avem mai multe informatii despre viata sa, insa, in actul sau martiric se descrie patimirea si trecerea sa la cele vesnice.

Edictul de la Milan, din anul 313, cand imparatul Constantin cel Mare a acordat libertate crestinismului in imperiul roman, aduce liniste pentru o vreme crestinilor. Dar dupa o jumatate de veac, paganismul este reinviat prin imparatul Iulian Apostatul (361-363).

In acea vreme a venit la Durostor vicarul Traciei, Capitolin, pentru a se convinge ca toti locuitorii de aici aduc jertfe idolilor. Acesta afland ca toti locuitorii de aici se inchina zeilor, a chemat la un ospat pe toti dregatorii din cetate. Dar pe cand petreceau ei, tanarul Emilian a luat un ciocan, a intrat intr-un templu pagan si a sfaramat toti idolii.

Pentru aceasta fapta este biciuit si aruncat in foc. Din actul martiric aflam ca iese nevatamat din foc, iar soldatii lui Capitolin, care se aflau aproape de acest foc, au fost arsi. Ramas in chip minunat nevatamat de foc, s-a insemnat cu semnul sfintei cruci si a zis: „Doamne Iisuse Hristoase, primeste sufletul meu! Si zicand acestea, a adormit in pace“.

Trupul sau a fost luat de sotia lui Capitolin, care era crestina, si ingropat cu cinste. Moaste ale Sfantului Emilian se gasesc in Catedrala mitropolitana din Silistra (Bulgaria), in Catedrala episcopala din Slobozia si in Biserica "Nasterea Maicii Domnului“ din Drumul Taberei, Bucuresti.

Sursa: crestinortodox.ro