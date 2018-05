Sărbătoare mare duminică! Ce nu ai voie să faci. E mare PĂCAT

Sarbatoare 13 mai 2018. Sf. Mucenita Glicheria si Cuv. Serghie Marturisitorul sunt pomeniti de Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 13 mai.

Sarbatoare 13 mai 2018. Glicheria se tragea din cetatea Traianopolei si a vietuit pe vremea imparatului Antonin si a guvernatorului Savin. In urma faptului ca guvernatorul regiunii aduce jertfa idolilor in cadrul cetatii incare se afla si sfanta noastra mucenita, aceasta isi facu semnul Sfintei Cruci pe frunte si mersese in fata guvernatorului de bunavoie, confesand faptul ca este crestina si roaba a Mantuitorului nostru Iisus Hrisos.

Guvernatorul ii ceru sfintei sa se conveteasca la paganism si sa aduca jertfa idolilor. Iar cand ea intra in capistea paganeasca, rugandu-se la Dumnezeu, distruge idolii pe care ii gaseste acolo. Paganii care se aflau acolo au inceput sa arunce cu pietre in ea si sa o supuna la fel de fel de torturi. Mai apoi este intemnitata, guvernatorul ordonand ca aceasta sa nu primeasca mancare pret de cateva zile bune

Sarbatoare 13 mai 2018. Insa sfanta primi hrana prin inger, nepatimind niciun rau. Intrand in temnita sa vada cum se chinuie Glicheria, guvernatorul gasi o farfurie pe care era paine, lapte si apa. Acesta impreuna cu toti cei care erau cu el se ingrozira sa vada acest lucru. Din cauza aceasta sfanta este supusa la si mai multe torturi, scapand totusi nevatamata. Reusi sa il faca pe paznicul temnitei Laodichie sa vada calea cea dreapta si sa isi marturiseasca credinta in Hristos, motiv pentru care acesta este decapitat, in timp ce sfanta este aruncata la fiare, primind cununa muceniciei si dandu-si sufletul la Domnul. Mai apoi, crestinii din cetate luara trupul sfintei si ingropara cu mare cinste sfintele ei moaste in Iraclia Traciei.

Serghie era de neam slavit si mare, iar dupa suflet s-a dovedit mare deoarece statu inaintea imparatului pagan si fara de Dumnezeu Teofil, deoarece era acuzat ca se inchina sfintelor icoane. Pentru acest lucru imparatul ordona ca o funie sa ii fie legata de gat si sa fie tarat prin mijlocul cetatii, timp in care paganii il ocarau si scuipau. Dupa ce i se ia toata aferea acest sfant este si intemnitat. Fiind supus la atat de multe necazuri si luptandu-se toata viata cu paganii cei rai, Dumnezeu il cheama la el, sa se bucure in Cer de viata vesnica drept rasplata pentru toate nevointele sale.

Sursa: calendarulortodox.ro