Săptămâna începe cu surprize. Cum va fi vremea luni și marți

Temperaturile se mențin peste media obișnuită pentru această perioadă, chiar dacă în ușoară scădere față de weekend.

Luni, temperaturile vor marca o scădere față de weekend, cu precădere în vestul și nord-vestul țării, dar se vor situa în continuare peste mediile caracteristice perioadei, chiar cu mult în sud și centru.

Maximele se vor încadra între 5-6 grade in Moldova și 17 grade la Râmnicu Vâlcea. Cerul va avea înnorări temporare, cu nori josi stratiformi și trecător va fi burniță dimineața în regiunile extracarpatice, in special in Moldova.

În vest și nord-vest, local, va ploua, iar pe crestele montane precipitațiile vor deveni mixte. Vântul va sufla slab și moderat. În zonele joase de relief se va forma ceață.

In Bucuresti, valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei. 2…4 grade dimineata si in jur de 10 grade la amiaza. Va fi înnorat si, mai ales dimineața, va fi ceață.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Marti, temperaturile vor continua să scadă ușor, însă se vor menține mai ridicate decât mediile multianuale, cu precădere în centrul și sud-estul țării.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade la Suceava si Botosani și 11 grade in centrul tarii si in Subcarpatii sudici.

Cerul va fi mai mult noros în vestul, nord-vestul și sud-vestul teritoriului, unde local va ploua slab, iar pe crestele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele joase de relief, mai ales dimineața, va fi ceață și trecător burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei la munte, în masivele sud-vestice.

In Bucuresti, cerul va avea înnorări si mai ales dimineața vor fi condiții de ceață și trecător de burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineata, 4…6 grade si temperatura maximă în jurul valorii de 8 grade.