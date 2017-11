Saptamana Apple la eMAG – 30% reducere la telefoane, laptopuri si tablete

Saptamana Apple la eMAG aduce o multime de reduceri foarte avantajoase atat pentru cele mai ravnite telefoane mobile, dar si pentru modelele mai vechi. In plus, gasiti preturi bune la laptopuri, tablete si alte gadgeturi Apple.

Saptamana Apple la eMAG - Toate ofertele promotiei pot fi consultate la URMATORUL LINK.

Saptamana Apple la eMAG debuteaza cu oferte excelente pentru o gama larga produsa de Apple. Preturile au reduceri consistente in foarte multe cazuri. Am aruncat si noi o privire si am facut o scurta selectie a celor mai bune oferte si categorii de produse si va prezentam mai jos cum sta situatia:

Saptamana Apple la eMAG – iPhone

Cu siguranta cele mai cautate preturi intr-o asemenea oferta sunt cele ale tuturor modelelor de iPhone. Va putem spune ca gasiti reduceri la toate modelele si preturile incep de undeva de la doar 1599 de lei. Calitatea Apple in materie de telefoane mobile nu are egal deocamdata si acest lucru este renumit. Toate ofertele de telefoane mobile pot fi gasite AICI.

Saptamana Apple la eMAG – iPad-uri

Tabletele iPad sunt printre cele mai stabile, cu sistem de operare iOS care da randament maxim, ecranele sunt impecabile si redau imagini si culori dintr-o paleta foarte larga. Preturile iPad-urilor sunt si ele mult scazute in aceasta campanie eMAG si lista modelelor disponibile poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Saptamana Apple la eMAG – Mac

Laptopurile de la Apple sunt recunoscute ca fiind cele mai stabile, acesta fiind primul lucru care le diferentiaza fata de restul modelelor. Preturile lor erau intr-o perioada destul de greu accesibile, insa acum au scazut mult si in plus beneficiaza de o reducere speciala de 15% in cadrul promotiei eMAG. Consultati ofertele AICI.

Saptamana Apple la eMAG – Watch

Ceasurile inteligente de la Apple au printre cele mai mari reduceri din promotie, aproximativ 17% discount, si sunt modele foarte puternice, cu functii diverse: de la preluarea apelurilor si mesajelor de pe telefon pana la masurarea activitatii sportive desfasurate pe parcursul unei zile. Puteti vedea oferta completa de Apple Watch daca accesati URMATORUL LINK.

Saptamana Apple la eMAG – Apple TV

O ultima oferta pe care v-o recomandam pentru pretul mult scazut al acestei perioade este cea pentru Apple TV. Apple TV transforma televizorul tau intr-unul inteligent cu sistem de operare tvOS care dispune de metode inovatoare de conectare la ecranul tau si utilizeaza inteligenta pentrua urmari emisiunile si canalele preferate. Oferta poate fi gasita AICI.