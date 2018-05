Săptămână de foc în Justiţie! Dragnea îşi află sentinţa. Revocarea şefei DNA, verdict la CCR

Săptămâna care bate la ușă va aduce decizii grele în Justiție. Liviu Dragnea va primi sentința în dosarul angajărilor ilegale. Procurorii au cerut peste 7 ani de închisoare, în timp ce șeful PSD a solicitat să fie achitat. O hotărâre a instanței așteaptă și fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, într-un dosar de retrocedări. În plus, judecătorii Curții Constituționale vor da verdictul și în scandalul revocării șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

"DNA pentru mine vrea pe viaţă. Pentru mine şi alţi lideri politici. Am afirmat cu tărie nevinovatia mea, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile", spunea, pe 15 mai, Liviu Dragnea.

Procurorii DNA au altă variantă în ceea ce privește soarta lui Liviu Dragnea. La ultimul termen, anchetatorii au cerut șapte ani și jumătate de închisoare. Șeful PSD și fosta sa soție, Bombonica Prodana, sunt printre cei acuzați că ar fi menținut ilegal în funcție la Protecția Copilului Teleorman două angajate care, de fapt, ar fi lucrat la sediul PSD. Sentința în primă instanță va fi dictată la începutul săptămânii, marți.



De o primă decizie a Curții Supreme va avea parte, în aceeași zi, și fosta șefă a DIICOT, Alina Bica. Refugiată în Costa Rica, ea va afla decizia judecătorilor în dosarul ANRP, în care este acuzată că, alături de alte nume grele, ar fi avizat retrocedarea unui teren supraevaluat cu peste 60 de milioane de euro.



Săptămâna următoare ar putea tranșa imensul scandal iscat după refuzul lui Klaus Iohannis de a o demite pe Laura Codruța Kovesi, la cererea ministrului Tudorel Toader.



Decizia președintelui a dus speța pe masa Curții Constituționale, Guvernul acuzând un conflict cu Palatul Cotroceni. O decizie nefavorabilă lui Iohannis ar putea redeschide calea către noi încercări de înlăturare a șefei anticorupție. Judecătorii CCR au anunțat că se vor pronunța în 30 mai.