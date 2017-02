Şantierul naval Daewoo Mangalia, în pericol. Şase mii de angajaţi se tem pentru slujbele lor

Angajaţii de la Şantierul Naval Daewoo Mangalia sunt în pericol de a rămâne fără locuri de muncă. Şi asta din cauza lipsei comenzilor de construcţii navale. Potrivit Ministerului Economiei, societatea are datorii de 800 milioane de dolari. Autorităţile locale, dar şi Ministerul încearcă să găsească soluţii de redresare. Mai ales că un oraş întreg depinde de acest şantier naval, potrivit Realitatea TV.

Şantierul Naval Daewoo Mangalia mai are comenzi doar până la sfârşitul anului, şi niciuna pentru 2018, astfel că situaţia angajaţilor este incertă. Ministerul Economiei susţine că trebuie găsite soluţii atât de către partea română, care deţine 49% din acţiuni, cât şi de către partea coreeană, acţionarul majoritar. În plus, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa susţine că din luna mai există riscul ca o parte dintre cei 6000 de salariaţi să rămână fără locuri de muncă dacă nu se găsesc soluţii imediate.



În plus, sindicaliştii au depus încă din anul 2015 o plângere penală împotriva tuturor reprezentanţilor statului român în consiliul de administraţie al Daewoo Mangalia Heavy Industries, de la momentul înfiinţării societăţii şi până în prezent. Sindicatul îi acuză de neglijenţă în serviciu şi reclamă că managementul defectuos al companiei a făcut ca aceasta să lucreze în pierdere în ultimii 13 ani, din cei 18 de existenţă.





"Prin datele financiare publice ale societăţii , cel puţin administratorii desemnaţi de statul roman, se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu. Din datele obţinute de la Ministerul Finanţelor, reprezentând declaraţiile proprii ale societăţii pierderile acesteia au crescut de la 423.769.034 RON în 2009 la 706.069.648 în 2014, totalul datoriilor societăţii însumând la sfârşitul anului 2014 suma de 4.298.970.786 RON, adică peste un miliard de euro."



Săptămâna viitoare urmează o întâlnire la ministerul Economiei cu reprezentanţii acţionariatului majoritar sud-corean, ai sindicatului Daewoo Mangalia Heavy Industries şi ai părţii române. Contactaţi telefonic, reprezentanţii şantierului naval au refuzat să comenteze situaţia.