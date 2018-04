SANITAS stabileşte azi data grevei generale, sistemul e pe un butoi de pulbere

Sidicatele din Sănătate se pregătesc de grevă generală. Vineri sunt aşteptate semnăturile de la filiale din întreaga ţară, pentru a se stabili dat şi etapele declanșării acțiunii la nivelul întregii țări, iar la Iaşi sindicaliştii vor picheta prefectura. Acţiunile vin ca urmare a faptului că guvernul s-a lăudat cu majorări substanţiale, dar în realitate angajații spitalelor încasează, la final de lună, mai puţini bani.

De exemplu, o infirmieră cu 20 de ani vechime, de la institutul Marius Nasta, a primit pentru luna februarie 1.500 de lei. Problema este, spun cadrele sanitare, că şi sistemul de acordare a sporurilor creează dezbinare, pentru că persoane care lucrează pe aceleaşi posturi au sporurui diferite.



Aceleași probleme și la spitalul C.C Iliescu. Aproximativ 100 de angajați au ieșit în stradă, joi, pentru a-și cere drepturile.

"Salariatii din toate spitalele sunt revoltati. Este un haos in sistemul medical, iar legea salarizarii a creat inechitati. Sunt situatii cand oamenii vor primi cu pana la 1.300 de lei mai putin. Cred ca vor urma proteste în fiecare zi, zilnic primesc mesaje de la zeci de angajati disperati", a afirmat liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.



El a spus ca salariatii din sistemul medical nu doresc altceva decat revenirea la veniturile din luna ianuarie.



In ultimele zile, zeci de angajati de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi au protestat in fata unitatii medicale, dupa ce veniturile angajatilor au fost diminuate cu sume cuprinse intre 500 si 1.300 de lei.