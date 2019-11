Sancțiuni dure pentru parlamentarii Pro România care au votat Guvernul Orban

Victor Ponta

Pro România a hotărât, marți, să îi sancționeze pe parlamentarii partidului care au votat pentru învestirea Guvernului Orban. Aceștia vor fi revocați din funcțiile de coordonatori județeni și li se va retrage sprijinul politic pentru toate funcțiile deținute.



"Biroul Executiv al PRO Romania a decis luni, 4 noiembrie a.c., ca toti deputatii care au actionat in afara deciziilor luate in interiorul partidului si au votat pentru investirea Guvernului Orban sa fie revocati din functiile de coordonatori judeteni si sa li se retraga sprijinul politic pentru toate functiile pe care le detin in cadrul Parlamentului", au transmis reprezentanții partidului, într-un comunicat de presă.

De asemenea, vicepresedinții și prim-vicepresedinții care sunt în această situație vor fi suspendați din partid. ”Integritatea morală este una dintre valorile pe care toți membrii PRO România trebuie să și le însușească, deoarece acest partid a fost gândit ca o alternativă serioasă și credibilă la metehnele vechii clase politice".



"Din aceste considerente, decizia de sancționare a celor sapte deputati vine ca o consecinta fireasca a pierderii increderii cu care au fost investiti de catre toti colegii nostri. PRO Romania va ramane in opozitie si va continua sa isi respecte electoratul prin sustinerea politicilor si valorilor de centru stanga europene", arată comunicatul de presă.

Șapte voturi au fost asigurate de aleși ai Pro România: Daniel Constantin, Damian Florea, Emilia Meiroșu, Georgian Pop, Mircea Banias și Liviu Balint.