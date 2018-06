Samsung Galaxy S10, primele imagini "scăpate" pe internet cu noul telefon

Până atunci, gigantul pregătește noul telefon Galaxy Note 9 care va fi lansat chiar în toamnă, dar între timp au apărut și zvonuri despre cum va arăta modelul Galaxy S10, notează trustedreviews.com.

Samsung Galaxy S 10 va conține o cameră 3D de recunoaștere a feței și amprentă digitală.

Potrivit imaginilor scăpate pe internet, telefonul va fi complet din sticlă curbată, însă fără margini și butoane.

The picture was forged using the Galaxy S9+. No one knows what the S10 really looks like. It's too early to talk about it. pic.twitter.com/zyf6os6AsS