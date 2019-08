Samsung Galaxy Note 10 (plus). Noutăți de la evenimentul de lansare

Samsung Galaxy Note 10 (plus). În ciuda unor întârzieri de hardware pe care Samsung le-a întâmpinat în acest an, compania a anunțat noutăți odată cu lansarea SAMSUNG GALAXY NOTE 10 și SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS, care include S Pen cu Bluetooth și un giroscop.

Samsung Galaxy Note 10 (plus). Iată cele mai importante momente ale evenimentului de lansare!

GALAXY NOTE 10 și GALAXY NOTE 10 PLUS: ambele telefoane sunt dotate cu baterii sporite, afișaj dinamic AMOLED, senzori de amprentă pe ecran, încărcare wireless și trei camere pe spate. Note 10 Plus are o cameră suplimentară DepthVisiom care se poate folosi la scanarea și imprimarea 3D.

Cele două smartphone-uri au culori distractive, vin cu o ediție specială. Au fost adăugate și funcții de joc.

Nu mai există mufa de căști. Căștile USB-C sunt incluse în cutie, iar separat pot fi cumpărate la 9.99 dolari.

Ambele dispozitive sunt disponibile la precomandă începând din data de 8 august, ora 00.00, la prețuri începând de la 949 $ pentru Note 10 și 1099 $ pentru Note 10 PLus, însă ele vor fi livrate din 23 august.

Pentru prima dată, ele pot fo precomandate prin intermediul magazinului Microsoft.

S PEN are acum bluetooth, un giroscop și un accelerometru

S PEN a fost reproiectat și se poate conecta la alte dispozitive Bluetooth. El are un giroscop și un accelerometru pe care îl puteți controla de la distanță.

Este disponibil și modul AR Doodle care vă permite să desenați și scrieți pe imagine.

Tehnologie 5G

Ediția Note 10 5G este disponibilă de la prețul de 1300$ la configurația de 256 GB.

DEX pentru MAC și WINDOWS

DEX este platforma care permite telefonului să se comporte ca un calculator, poate fi conectat la computer printr-un cablu USB.